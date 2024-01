Desiertos, lagos, volcanes y glaciares: Chile lo tiene todo

Lo primero que tendrás que decidir, una vez te has puesto Chile por destino, es cuál o cuáles de las cinco grandes zonas turísticas del país querrás visitar: la zona norte con el imponente desierto de Atacama como protagonista, los valles centrales dominados por viñedos y bodegas, la zona sur con sus imponentes lagos y volcanes, la Patagonia chilena y, por supuesto, Rapa Nui.

¿Qué puedes esperar de cada una de estas zonas turísticas?

Si eres un amante del enoturismo seguro que ya tienes claro que tu destino son los valles centrales de Chile y no te equivocas porque, además, Chile es uno de los mejores países productores de vino del mundo; ten en cuenta, a la hora de organizar tu viaje, que la época de la vendimia en Chile, dependiendo de la zona, es entre los meses de febrero y abril y es, por supuesto, la mejor época para visitar Chile si tu objetivo es enoturístico.

Torres del Paine. Chile | Pixabay

Si más que el enoturismo lo tuyo es el turismo de aventura, es la zona sur, con sus valles y sus volcanes, la que mejor va a responder a tus deseos viajeros y aventureros; esta zona de Chile es como un gran gimnasio al aire libre que goza, además de los cielos más limpios del hemisferio sur lo que los convierte en perfectos para gozar del astroturismo.

La naturaleza de Chile es brutal y, si ese es tu leit motif viajero, el país tiene dos zonas extremas en todos los sentidos, también en el climatológico: el desierto de Atacama en el norte del país, que es el lugar no polar más árido de la tierra, y la helada Patagonia chilena, protagonizada entre otros parques naturales y especialmente por el Parque nacional Torres del Paine que es, además, Reserva de la Biosfera.

Isla de Pascua (Rapa Nui). | Pixabay

La Isla de Pascua, Rapa Nui, es una isla remota ubicada en la Polinesia y mundialmente famosa por ser uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo; las 900 monumentales estatuas levantadas del S.XIII y XVI, los populares moláis. Si eres un amante del turismo histórico o arqueológico esta isla es de visita obligada en Chile por remotamente lejana que está del territorio continental del país.

A todo esto hay que añadir el rico turismo gastronómico chileno y sus ciudades históricas de modo que lo único que nos toca decidir es cuántos días necesitamos para recorrer Chile... o cuántas veces tendremos que ir para disfrutarlo plenamente, no en vano Chile ha sido premiado como el Mejor destino verde del mundo en los World Travel Awards y tanto Lonely Planet como National Geographic y The New York Times han incluido a Chile en sus listas de los mejores destinos del mundo en el año 2024.