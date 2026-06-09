PLAYAS
6 destinos a tener en cuenta si buscas huir del calor sin renunciar a la playa
Querer disfrutar de la playa sin ponerte por destino lugares en los que las temperaturas se te hacen insoportables es posible.
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Hay destinos de playa y mar donde el calor es agradable y no tórrido, donde los días son cálidos pero no infernales y esos son los destinos que quienes quieren huir del calor tanto como disfrutar de la playa suelen tener en su radar viajero. A continuación te recomendamos algunos empezando por los que tenemos más cerca, los del norte de España:
Muros, en Galicia
Muros es una localidad popular por su casco histórico bien conservado, por su puerto pesquero, por sus días cálidos aunque no tórridos y sus noches frescas; también por estar cerca de playas tan espectaculares como lo son las de la ría de Muros Noia o de A Costa da Morte: si te pones Muros por destino no dejes de escaparte a la playa de Carnota, una de las más grandes y espectaculares de España.
Ribadesella, en Asturias
Las temperaturas veraniegas en Ribadesella son similares a las de Muros: sobre los 25ºC durante el día y noches frescas pero aquí, además de playa, tienes río: el famoso descenso el Sella transita entre Arriondas y Ribadesella. Además desde Ribadesella tendrás playas como las de Llanes o Lastres muy cerca y también otras playas famosas, aunque mínimas, como la de Gulpiyuri.
San Vicente de la Barquera, en Cantabria
San Vicente de la Barquera es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria por su paseo marítimo y sus temperaturas agradables (no suben de los 28ªC ni en los días más tórridos del verano); además este pueblo cántabro está junto al Parque Natural Oyambre, visita imperdible donde las haya, y cerca de otras localidades bellísimas como Comillas o Santillana del Mar.
Zarautz en el País Vasco
Terminamos nuestra ruta de playas nórdicas en el País Vasco, ahí elegimos Zarautz, entre San Sebastián y Getaria; Zarautz es la capital vasca del surf, aquí el ambiente y la diversión están asegurados. ¿Otras playas cercanas? Zumaia o La Concha, en San Sebastián. Además ten en cuenta que Zarautz está también muy cerca de el Geoparque de la Costa Vasca.
Bournemouth Beach, en Inglaterra
Es, probablemente, la playa más popular del sur de Inglaterra, aunque no la más espectacular a la vista (en ese aspecto tendríamos que hablar de Durdle Door, playa que además está cerca de esta); aquí las temperaturas no suben de los 25ºC, es más, en junio ni tan siquiera los alcanzan; hablamos, eso sí, de una playa de arena inmensa con un ambiente vacacional clásico británico.
Saint-Malo en Francia
Esta playa (y pueblo, un imponente pueblo amurallado) está frente al Canal de la Mancha, en la costa de Bretaña; como en Bournemouth aquí las temperaturas no suben los 25ºC así que si aborreces el calor pero te gusta la playa la disfrutarás a lo grande. Además las mareas en esta playa son de las más espectaculares de Europa y está cerca de otros enclaves imperdibles como el Mount-Saint-Michele.
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