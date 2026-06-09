6 destinos a tener en cuenta si buscas huir del calor sin renunciar a la playa

Hay destinos de playa y mar donde el calor es agradable y no tórrido, donde los días son cálidos pero no infernales y esos son los destinos que quienes quieren huir del calor tanto como disfrutar de la playa suelen tener en su radar viajero. A continuación te recomendamos algunos empezando por los que tenemos más cerca, los del norte de España:

Muros, en Galicia

Castro de Baroña junto a la playa, en Muros | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Muros es una localidad popular por su casco histórico bien conservado, por su puerto pesquero, por sus días cálidos aunque no tórridos y sus noches frescas; también por estar cerca de playas tan espectaculares como lo son las de la ría de Muros Noia o de A Costa da Morte: si te pones Muros por destino no dejes de escaparte a la playa de Carnota, una de las más grandes y espectaculares de España.

Ribadesella, en Asturias

Ribadesella, en Asturias | Pixabay

Las temperaturas veraniegas en Ribadesella son similares a las de Muros: sobre los 25ºC durante el día y noches frescas pero aquí, además de playa, tienes río: el famoso descenso el Sella transita entre Arriondas y Ribadesella. Además desde Ribadesella tendrás playas como las de Llanes o Lastres muy cerca y también otras playas famosas, aunque mínimas, como la de Gulpiyuri.

San Vicente de la Barquera, en Cantabria

Ría de San Vicente de la Barquera | Imagen de Nacho Castejón Martínez, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

San Vicente de la Barquera es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria por su paseo marítimo y sus temperaturas agradables (no suben de los 28ªC ni en los días más tórridos del verano); además este pueblo cántabro está junto al Parque Natural Oyambre, visita imperdible donde las haya, y cerca de otras localidades bellísimas como Comillas o Santillana del Mar.

Zarautz en el País Vasco

Zarautz | Pixabay

Terminamos nuestra ruta de playas nórdicas en el País Vasco, ahí elegimos Zarautz, entre San Sebastián y Getaria; Zarautz es la capital vasca del surf, aquí el ambiente y la diversión están asegurados. ¿Otras playas cercanas? Zumaia o La Concha, en San Sebastián. Además ten en cuenta que Zarautz está también muy cerca de el Geoparque de la Costa Vasca.

Bournemouth Beach, en Inglaterra

Bournemouth | Pixabay

Es, probablemente, la playa más popular del sur de Inglaterra, aunque no la más espectacular a la vista (en ese aspecto tendríamos que hablar de Durdle Door, playa que además está cerca de esta); aquí las temperaturas no suben de los 25ºC, es más, en junio ni tan siquiera los alcanzan; hablamos, eso sí, de una playa de arena inmensa con un ambiente vacacional clásico británico.

Saint-Malo en Francia

Atardecer en Saint-Malo | Pixabay

Esta playa (y pueblo, un imponente pueblo amurallado) está frente al Canal de la Mancha, en la costa de Bretaña; como en Bournemouth aquí las temperaturas no suben los 25ºC así que si aborreces el calor pero te gusta la playa la disfrutarás a lo grande. Además las mareas en esta playa son de las más espectaculares de Europa y está cerca de otros enclaves imperdibles como el Mount-Saint-Michele.