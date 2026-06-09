5 pueblos de Europa que en junio huelen a lavanda

Empezamos nuestro paseo por los pueblos que huelen a lavanda en junio por nuestro país porque no es necesario irse muy lejos para disfrutar de este profundo y delicioso aroma; de ahí nos iremos a Francia, tierra del perfume por excelencia y tierra en particular de mucha lavanda; y cerraremos nuestra ruta de la lavanda en un par de lugares que cabe que te sorprendan: uno está eh Hungría y otro en Croacia.

Brihuega, en España

Brihuega, en España | Pixabay

Hacia finales de junio Brihuega se convierte en un paraíso para los amantes de la lavanda porque sus campos florecen y el viento transporta el aroma de estas flores por todo el pueblo; un consejo: para disfrutar a lo grande del aroma natural a lavanda en Brighuega tendrás que madrugar porque es precisamente al amanecer cuando el aroma es más intenso (también al atardecer). Visitar Brihuega a finales de junio te hará sentirte como si estuvieras en la Provenza y está a solo 90 kilómetros de Madrid.

Valensole, en Francia

Valensole, en la Provenza francesa | Pixabay

Valensole es el epicentro de la lavanda en el mundo y en particular en Francia; además aquí no solo huele a lavanda, también a tomillo silvestre y a romero; el recuerdo olfativo de Valensole es inolvidable y, ciertamente, uno entiende por qué la industria del perfume mundial tiene en la Provenza su lugar emblemático por excelencia, las flores de los campos galos piden a gritos ser perfume.

Sault, en Francia

Sault, en la Proveza francesa | Pixabay

Sault también está en la Provenza pero a mayor altitud que Valensole, aquí la floración de la lavanda es un poco más tardía y Sault recibe sin duda menos visitantes que Valensole pero eso no significa que no merezca la pena ¡vaya si la merece! Aunque aquí no hay campos de lavanda como tal sino que la lavanda salpica un paisaje de montaña y aporta un aroma especial. Hay quien dice, de hecho, que el aroma que envuelve Sault es sin duda más intenso que el de Valensole.

Hvar en Croacia

Hvar, en Croacia | Pixabay

La isla croata de Hvar es famosa, entre otras cosas, por sus campos de lavanda desde hace siglos; además aquí el aroma a lavanda se entremezcla con las notas aromáticas del romero y del mar Adriático… Recorrer algunas de las carreteras de interior de la isla con las ventanillas bajadas es una experiencia aromáticamente inolvidable.

Tihany, en Hungría

Tihany en Hungría | Pixabay

Esta localidad junto al lago Balaton, en Hungría, es un secreto a voces en lo que sus campos de lavanda se refiere y eso hace que el viaje aquí sea más tranquilo, con menos gente, que la Provenza, ahora bien, los campos de lavanda y los aromas que despiden no decepcionan, aquí sus notas aromáticas se entremezclan con el aire fresco del lago y con los aromas de otras flores silvestres.