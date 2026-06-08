Destinos dopamina 2026: estas son las ciudades españolas que liberan tu hormona de la felicidad

¿Qué tiene un destino para hacer que decidamos viajar a él? Las vacaciones son uno de los mejores momentos del año para muchas personas, con el objetivo de relajarse y escapar de la rutina. En este sentido, una nueva tendencia de viajes ha surgido con fuerza: los "viajes dopamina".

Los viajeros tienen ahora como objetivo mejorar su alegría y felicidad y donde inconscientemente la dopamina (llamada la 'hormona de la felicidad'), tiene un papel clave. Un estudio publicado por la web de viajes baratos Holidayguru recoge los 20 destinos de España que ayudan a estimular la dopamina en nuestro organismo, basándose en factores como las horas de sol, calidad del aire, felicidad de los ciudadano o criminalidad, entre otros.

Destinos dopamina de Holidayguru | Holidayguru

El ranking está encabezado por la ciudad andaluza de Torremolinos, uno de los destinos más demandados en verano y que destaca con una puntuación de 61 puntos de 100 posibles por su bajo índice de criminalidad, altas horas de sol al año o el alto índice de 'felicidad' de sus ciudadanos.

Le sigue en segunda posición Valencia, que destaca además de por ser un destino soleado, por su oferta de restauración; mientras que Cáceres se sitúa en tercer lugar con una de las ciudades con mejor calidad del aire y menor número de infracciones penales.

La dopamina es un neurotransmisor que desempeña un papel importante en nuestro sistema nervioso central (SNC). Este neurotransmisor se encarga de llevar los mensajes hacia otras células, por ello, está relacionada con diferentes funciones entre las que destaca la de recompensa y placer, de ahí que esté relacionada con el bienestar.