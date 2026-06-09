Descubre el Monasterio de Santa Catalina, una de las grandes joyas de Valladolid

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Valladolid, una de las ciudades con más encanto que podemos encontrar en nuestro país, puesto que está repleta de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes que no dejan indiferente a nadie. Un claro ejemplo es, precisamente, el Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina. También conocido como Monasterio de Santa Catalina de Siena, se trata de un imponente templo católico que cuenta con un sinfín de obras de un gran valor artístico. Estamos ante una de las edificaciones más singulares de las que podemos encontrar en la capital de Castilla y León.

Monasterio de Santa Catalina de Valladolid, a través de su historia

Monasterio de Santa Catalina | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Valladolid

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina es una edificación de lo más sorprendente e interesante a nivel artístico. Su construcción originaria es del año 1488 y fue fundada por aquel entonces por doña Elvira Benavides y Manrique. Entre los numerosos datos destacados de la historia de esta construcción, es reseñable el enterramiento del escultor Juan de Juni, después de que lo dejase dispuesto en su testamento en abril de 1577.

Lejos de que todo quede ahí, unos años después, concretamente en 1588, María de Castro, viuda de Antonio Cabeza de Vaca, logró el patronazgo de la capilla mayor. Es más, ordenó al escultor Pedro de la Cuadra la realización de dos estatuas orantes. Es importante tener en cuenta que las religiosas dominicanas que habitaban este edificio fueron trasladadas en 2009 al convento del Corpus Christi en el Prado de la Magdalena.

El paso del tiempo hizo que el deterioro del edificio fuera verdaderamente insalvable, hasta tal punto que corría muchísimo riesgo. Es por eso que las importantes obras artísticas situadas en el interior del Monasterio de Santa Catalina fueron reubicadas con los dominicos de Valladolid en la Iglesia de San Pablo. No fue hasta 2022 cuando se presentó un proyecto que tenía como fin transformar el complejo religioso en un Centro de Cultura del Vino. En 2024, se comunicó el inicio de las obras de este ambicioso proyecto.

Monasterio de Santa Catalina de Valladolid, a través de sus características

Interior del convento de Santa Catalina de Siena | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Es importante tener en cuenta que, una de las cuestiones que más destacan es la iglesia, que fue erigida en el siglo XVII, donde se halla un retablo con un Cristo crucificado de Juan de Juni. Además, llama poderosamente la atención el patio de clausura, que data de principios del siglo XVI. No podemos dejar de mencionar su refectorio, donde podemos admirar las imponentes y preciosas bóvedas renacentistas, así como el espectacular zócalo de azulejería.

Lo que es un hecho es que este Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las construcciones más sorprendentes, singulares y curiosas de las que podemos encontrar en Valladolid. Así pues, si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad, no dejes pasar la oportunidad de acercarte a este edificio. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!