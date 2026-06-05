7 rutas costeras de senderismo que querrás recorrer al menos una vez en la vida

Si eres un amante del senderismo y buscas caminos por los que perderte en el mes de junio antes de que el calor te quite las ganas de calzarte las zapatillas y echarte a caminar, atento a estas siete rutas que te proponemos a continuación, las hay que nos pillan muy lejos pero otras las tenemos a no muchos kilómetros de casa:

South West Coast Path, en Inglaterra

South West Coast Path | Imagen de Malc McDonald, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La ruta completa va de Somerset a Dorset y son más de 1000 kilómetros pero el tramo más famoso con diferencia es el de Cornualles, que pasa por ser una de las rutas costeras más bellas de toda Europa ¿por qué? Por sus impresionantes acantilados, por sus pequeñas calas y playas desiertas y salvajes, por sus pueblos pesqueros tradicionales y por ser lugar recurrente de la literatura y cinematografía británica.

Fisherman’s Trail (Ruta Vicentina), en Portugal

Ruta Vicentina, en Portugal | Imagen cortesía de Turismo de Portugal (Visit Portugal)

Esta ruta recorre antiguos senderos de pescadores, de ahí que pase por bonitas aldeas blancas portuguesas pero es que además nos perité maravillarnos ante playas desiertas y acantilados brutales; esta ruta, que va de la costa alentejana a la del Algarve, nos ofrece hasta 230 kilómetros de belleza atlántica y junio es, además, un mes ideal para recorrerla.

Cinque Terre Sentiero Azzurro, en Italia

Cinque Terre Sentiero Azzurro | Imagen de СССР, licencia: CC BY-SA 2.5 CA, via Wikimedia Commons

No hay modo ni manera de hablar de belleza costera y no pasar por esta zona de Italia pero es que esta ruta justifica de sobra estar aquí: une los famosos Cinque Terre y nos permite transitar junto a sus casas de colores suspendidas sobre el mar, sus viñedos en terrazas y con unas vistas al Mediterráneo sencillamente inolvidables. Añadamos a esto el buen comer local y… ¿cómo no ir?.

Kalalau Trail, en Hawái

Kalalau Trail | Imagen de Heath Cajandig, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Esta ruta, que se recorre en la isla de Kauai, nos ofrece 35 kilómetros (ida y vuelta) de puro espectáculo: acantilados volcánicos gigantes, selva tropical con cascadas, playas a las que es imposible llegar por carretera pero si caminando en esta ruta… ¿Inconveniente? Es una ruta exigente, ahora bien, las vistas de la Costa Na Pali compensan de largo el esfuerzo, no en vano esta ruta está considerada como una de las más espectaculares del mundo.

Great Ocean Walk, en Australia

Great Ocean Walk | Pixabay

Esta ruta de 110 kilómetros en el estado de Victoria, en Australia, sorprende a quienes la recorren no solo por sus bosques de eucaliptos y la posibilidad de ver koalas y canguros sino también por los brutales acantilados sobre el océano austral y sobre todo por su final… y es que el Great Ocean Walk termina con vistas a los famosos Doce Apóstoles.

Lycian Way, en Turquía

Lycian Way | Pixabay

La costa mediterránea turca es todo un espectáculo de calidez y belleza, especialmente si la descubres a través de algunos de los 500 kilómetros de la ruta Lycian Way. ¿Lo que descubrirás en el camino? Dependerá del tramo que elijas, claro, pero podrás dar con ruinas licias junto al mar (ruinas que dan nombre a la ruta), pueblos tradicionales, montañas que parecen caer directamente sobre el mar, y por supuesto el Mediterráneo con su azul intenso.

Camino dos Faros (A Costa da Morte), en Galicia

Costa da Morte | Pixabay

No es una ruta de fama internacional, como tampoco es la que va hasta los acantilados más altos de Europa en Cedeira, pero no por eso dejan de ser todo un espectáculo. El Camino dos Faros nos ofrece hasta 200 kilómetros con vistas a acantilados salvajes y playas vírgenes, todo ello caminando de faro en faro junto a un tramo realmente espectacular de la costa atlántica.