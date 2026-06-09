La Torre Glòries se iluminará con la cruz de la Sagrada Familia por la visita del papa León XIV a Barcelona

La Torre Glòries, el icónico rascacielos de Barcelona de 144 metros, se iluminará los próximos días con la imagen de la cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y el lema 'Alzad la mirada' con motivo de la visita del papa León XIV a Cataluña.

Así lo ha explicado a EFE el director del Mirador Torre Glòries, Aleix Pratdepàdua, donde ha destacado el "diálogo" entre el modernismo de Gaudí de la Sagrada Familia y la tecnología del siglo XXI de la torre.

La iluminación habitual, que evoca un géiser de agua, dejará paso a estos motivos religiosos las noches del 8 al 10 de junio.

Además, la torre acogerá una adoración nocturna excepcional que comenzará la noche del martes 9 de junio a las 23:30 horas con una eucaristía y se prolongará hasta las 08:00 horas del miércoles 10 de junio.

Pratdepàdua ha señalado que este acto es un "regalo" de calidez espiritual que el edificio quiere brindar a la ciudad con motivo de la visita del santo padre.

El mirador de la Torre Glòries, situado a 125 metros de altura, servirá de atalaya privilegiada ese mismo miércoles por la noche para observar el espectáculo de drones previsto sobre la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia tras la bendición de la Torre de Jesús de la basílica por parte de León XIV.

El director también ha explicado a EFE que el arquitecto de la torre, Jean Nouvel, concibió el edificio como un vínculo entre "diferentes Barcelona": la del siglo XX, representada por la Sagrada Familia, y la actual del distrito tecnológico 22@.

Durante el acto, el arquitecto Javier Framis, de L35 Architects, ha subrayado que el "ADN Cultural" de la artesanía de Gaudí, presente en el revestimiento de cerámica de la nueva cruz del templo, se mantiene vivo hoy en la tecnología LED de la torre.