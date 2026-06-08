Estos son algunos de los destinos más deseados del mundo para viajar en junio

Junio anticipa, con sus días largos y ya cálidos, el tórrido verano que está por llegar, es un mes perfecto para disfrutar de la playa aunque el agua del mar no esté todavía tan cálida como lo estará pocas semanas después pero es que además en los destinos clásicos del verano no hay tanta gente como habrá en julio y agosto y los precios, se contienen ligeramente respecto a los meses veraniegos por excelencia.

A continuación te desvelamos cuáles son los destinos más deseados del mundo en junio, que vienen siendo en gran medida los mismos que en julio y agosto pero antes, ya mismo:

Islas Baleares

Cala Figuera, en Mallorca | Pixabay

Empezamos por lo que nos queda más cerca, las Islas Baleares, un destino de verano y mar de los más atractivos del mundo; tanto si eliges Mallorca como si te decantas por Ibiza, Menorca o incluso Formentera disfrutarás no solo de días cálidos sino de lugares de una belleza natural inolvidable. Las Baleares son un destino de escándalo y los viajeros lo saben, por eso quienes pueden escaparse a ellas en junio, antes de que llegue el grueso de los turistas de pleno verano, no lo dudan…

Costa del Sol

Marbella | Pixabay

Antes de alejarnos de España destacamos otro destino patrio que está entre los más deseados para el mes de junio, la famosa Costa del Sol: Málaga o Marbella atraen año tras año a más y más turistas incluso en junio pero no solo estas ciudades, también los encantadores pueblos que salpican toda la Costa del Sol como Estepona, Nerja, Mijas, Benalmádena o Fuengirola.

Costa Amalfitana

Costa Amalfitana | Pixabay

Italia también nos ofrece lugares mágicos terriblemente atractivos en junio y no hablamos solo de Roma o Florencia sino de zonas costeras tan espectaculares como la Costa Amalfitana; esta zona de Italia de calles estrechas y pueblos pequeños en verano está dominada no solo por días terriblemente cálidos sino por un gran número de visitantes, en junio en cambio los días son un poco más suaves en cuanto a las temperaturas pero igualmente luminosos y, como hay menos visitantes, se disfruta incluso más que en pleno verano.

Sicilia

Sicilia | Pixabay

También Italia nos atrae desde sus islas mediterráneas, nos quedamos en Sicilia porque el encanto de esta isla es inmenso e incluye incluso un volcán, el Etna, no solo playas, flores y cítricos… que también. Hay quien dice, de hecho, que Sicilia está hecha para ser visitada en junio porque las temperaturas no son tan tórridas y lugares como Taormina no están tan masificados aunque ya están de lo más animado.

Croacia

Dubrovnik, Croacia | Pixabay

No podemos hablar de costas mediterráneas atractivas en junio y olvidar Croacia; lugares como Dubrovnik, Hvar, Korcula o el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice son todo un espectáculo en el mes de junio gracias a que las temperaturas son de lo más agradable, incluso las del mar, y porque estos enclaves y otros de los más populares del país se disfrutan más y mejor porque no están tan masificados.

Islas Griegas

Playa del Naufragio, islas griegas | Pixabay

Tampoco podemos hablar de islas mediterráneas y olvidar las griegas, menos aún en junio porque hablamos de un destino de escándalo que está muy saturado en los días grandes del verano, los de julio y agosto, tanto es así que suele considerarse junio como el mejor mes del año para visitarlas y no solo porque las temperaturas sean cálidas pero no insoportables o porque haya menos gente, también porque los paisajes son más bellos al lucir todavía flores y verdes primaverales.

Indonesia

Indonesia | Pixabay

Claro que entre los destinos más deseados del mundo para viajar en junio no solo está el Mediterráneo, en Asia destaca Indonesia; aquí junio marca el inicio de la estación seca, hay ya menos humedad que en los meses previos y además la visibilidad para el buceo es ya excelente; Indonesia es el destino con el que sueñan los amantes de los viajes exóticos, los volcanes, las selvas, la naturaleza tropical y culturas diferentes de la occidental.

México

Cancún | Pixabay

El Caribe en junio también es atractivo, en particular la zona de Cancún y la Riviera Maya, en México; es verdad que en algunas regiones tropicales americanas junio es el inicio de la temporada de lluvias pero, al ser precisamente una zona tropical, no llueve todo el día y la calidez está garantizada siempre, las playas siguen siendo todo un espectáculo, la gastronomía sabrosa a rabiar y los precios más ajustados que en meses posteriores.

Noruega

Noruega | Pixabay

También hay quien viaje en junio no camino de la playa sino huyendo de ella y, en este sentido, Noruega es un destino de lo más atractivo ¿por qué? Porque es entonces cuando brilla el sol de medianoche (nunca anochece…) y cuando los fiordos nos muestran su imágenes más espectaculares, eso además de que que todos los senderos y carreteras panorámicas del país son ya perfectamente transitables.

Canadá

Canadá | Pixabay

Otro gran viaje muy deseado en junio es el que nos pone por destino Canadá; la naturaleza del país luce este mes deslumbrante especialmente en sus parques nacionales y reservas: el Parque nacional Banff, el lago Louise o Quebec son solo algunos de los destinos imperdibles del país particularmente en junio. Canadá es un país inmenso inabarcable en un único viaje ¿cómo elegir destinos concretos en junio? Prioriza los paisajes naturales, los lagos y las rutas escénicas porque en junio están en su mejor momento.