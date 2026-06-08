Dos maletas a precio de una: El pack de Lidl para viajar este verano por menos de 70 euros

Viajar con el equipaje adecuado puede marcar la diferencia en cualquier escapada. Recientemente te hablábamos de la maleta de mano de Aldi que cuesta menos de 40 euros y ahora Lidl ha puesto a la venta un set de dos maletas que destaca por su relación calidad-precio.

Se trata de un pack de la marca Esmara compuesto por una maleta grande y otra mediana, diseñadas para adaptarse tanto a viajes largos como a escapadas de pocos días.

La maleta de mayor tamaño ofrece una capacidad aproximada de 96 litros, ampliable hasta 108 litros mediante una cremallera perimetral. Por su parte, la mediana cuenta con 62 litros, ampliables hasta 69 litros. Además, ambas destacan por su peso contenido, de 3,2 y 2,8 kilos respectivamente.

Set de dos maletas de Lidl | Lidl

Entre sus características más destacadas se encuentran las cuatro ruedas dobles con giro de 360 grados, que facilitan el desplazamiento en aeropuertos, estaciones o hoteles, así como un mango telescópico ajustable en cuatro posiciones. También incorporan asas acolchadas y un asa lateral para transportarlas con mayor comodidad.

En el interior, las maletas cuentan con compartimentos con cremallera, cintas de sujeción cruzadas y dos bolsas independientes para separar zapatos o ropa usada. Además, incluyen un práctico compartimento frontal para documentos y cremalleras YKK, conocidas por su resistencia y durabilidad.

La seguridad también es otro de sus puntos fuertes. El set incorpora un candado de combinación Travel Sentry Approved, válido en más de 55 países, así como el sistema TSID, que facilita la identificación y recuperación del equipaje en caso de pérdida.

Actualmente, este pack de dos maletas está disponible en la web de Lidl por 69,99 euros, convirtiéndose en una opción muy interesante para quienes buscan equipaje funcional, espacioso y preparado para los viajes de verano sin realizar una gran inversión.