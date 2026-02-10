Puente de la Mujer de Buenos Aires y por qué fue fabricado en España

Viajamos a la preciosa y sorprendente ciudad de Buenos Aires, donde nos topamos con un sinfín de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes, como es el Puente de la Mujer. Se trata de un puente atirantado de pilón contrapeso que fue diseñado por Santiago Calatrava, reconocido arquitecto español. Se trata de la primera de las obras que llevó a cabo en Latinoamérica.

Puente de la Mujer de Buenos Aires, a través de su historia

Puente de la Mujer, en Buenos Aires | Imagen de Hernan Pablo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Estamos ante una obra que ideó el empresario Alberto González, que formó parte del Grupo Madero. De hecho, fue él quien donó el dinero para hacer posible su construcción. Eso sí, para esta obra, no dudó en contar con el arquitecto español Santiago Calatrava. Cabe destacar que fue fabricado por la empresa Urssa en la ciudad de Vitoria, puesto que el acero con el que se construyó no se fabrica en Argentina.

No podemos dejar de mencionar que su diseño, tan sorprendente como peculiar, es una clara síntesis de la imagen de una pareja bailando tango. El coste de la obra fue de aproximadamente seis millones de dólares. El inicio de la construcción comenzó en 1998, pero el Puente de la Mujer no fue inaugurado hasta finales de diciembre de 2001. Es importante señalar que, en 2022, se renovó por primera vez el suelo del puente, utilizando para ello madera plástica realizada con botellas de amor que fueron donadas en los puntos verdes de la capital de Argentina.

Puente de la Mujer de Buenos Aires, a través de sus características

Puente de la Mujer en Buenos Aires | Imagen de Jorge Lascar (photo)Santiago Calatrava (bridge), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Se trata de un puente peatonal que cuenta con unas dimensiones de 170 metros de largo y poco más de 6 metros de ancho. Además, está perfectamente dividido en tres secciones, siendo dos de ellas fijas en ambos márgenes del dique, así como una móvil que gira sobre un pilón cónico de hormigón blanco. Esto hace posible que, en menos de dos minutos, puedan pasar las embarcaciones.

La sección central está perfectamente sostenida por una aguja de acero con alma de cemento que tiene unos 39 metros de altura. Además, es relevante resaltar que esta aguja está en diagonal y de ella penden los cables que soportan el tramo que gira, a modo de puente atirantado. Es importante mencionar que tiene un peso de 800 toneladas y cuenta con dos tramos fijos laterales, de unos 25 y 32,50 metros, así como un tramo giratorio de poco más de 112 metros. Para poder accionar su giro, existe un sistema de computación que está ubicado al este del puente.

En cuanto a su aspecto, es bastante similar al Puente Samuel Beckett situado en Dublín, y también al Puente del Alamillo de Sevilla. Esto no es producto de la casualidad, puesto que ambos puentes fueron diseñados por Santiago Calatrava. Lo que es un hecho es que, poco a poco y con el paso del tiempo, el Puente de la Mujer se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Buenos Aires. ¡Y no es para menos!