PERÚ
Viaje al corazón del Amazonas en Perú
Nueve son los países que forman parte del Amazonas y entre ellos está Perú.
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Cuando pensamos en el Amazonas pensamos en Brasil porque es el país que más extensión del Amazonas tiene en su territorio pero no el único, hay ocho más: Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa; hoy te proponemos visitar la Amazonía peruana, en concreto el departamento de Madre De Dios, uno de los veinticuatro en los que está dividida la Amazonía peruana, y no solo porque es allí donde viven los guacamayos.
Llegar a esta región de la Amazonía peruana no es complicado pues su capital, Puerto Maldonado, está a tan solo 45 minutos en avión desde Lima o 55 desde Cusco; esto convierte al departamento de Madre de Dios en doblemente interesante: por su fácil acceso y sobre todo por ser uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad. Además desde Puerto Maldonado se accede directamente a la Reserva Nacional de Tambopata.
En esta reserva natural viven, y pueden observarse, jaguares, nutrias gigantes, capibaras, caimanes y aves como los tucanes, los gallitos de las rocas y por supuesto los guacamayos, que tienen un proyecto específico para asegurar su conservación: Tambopata Macaw Project. Este proyecto no solo protege a estas aves de plumaje llamativo y carácter curioso sino que fomenta su reproducción colocando nidos artificiales donde se hace un seguimiento exhaustivo del proceso reproductivo de estas aves.
Más allá de su fauna, disfrutarás a lo grande recorriendo el departamento de Madre de Dios en la Amazonía peruana: podrás hacerlo paseando sus senderos y también en canoa en sus ríos y lagos, de hecho el lago Sandoval, rodeado de vegetación, es de visita casi obligada si viajas hasta la Amazonía peruana porque aquí la observación de la fauna acuática y de aves exóticas está casi asegurada.
Se puede recorrer la Amazonía peruana de día o de noche (con guía, por supuesto…) e incluso desde los árboles ¿te atreverías a practicar canopy en Madre de Dios para disfrutar de la selva desde vista desde arriba? A lo que seguro que sí te atreves es a gozar de un paseo en canoa que te permita ver caimanes, aves acuáticas y monos.
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