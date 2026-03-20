Viaje al corazón del Amazonas en Perú

Cuando pensamos en el Amazonas pensamos en Brasil porque es el país que más extensión del Amazonas tiene en su territorio pero no el único, hay ocho más: Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa; hoy te proponemos visitar la Amazonía peruana, en concreto el departamento de Madre De Dios, uno de los veinticuatro en los que está dividida la Amazonía peruana, y no solo porque es allí donde viven los guacamayos.

Llegar a esta región de la Amazonía peruana no es complicado pues su capital, Puerto Maldonado, está a tan solo 45 minutos en avión desde Lima o 55 desde Cusco; esto convierte al departamento de Madre de Dios en doblemente interesante: por su fácil acceso y sobre todo por ser uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad. Además desde Puerto Maldonado se accede directamente a la Reserva Nacional de Tambopata.

Guacamayos en Madre de Dios, Perú | Imagen cortesía de Turismo de Perú

En esta reserva natural viven, y pueden observarse, jaguares, nutrias gigantes, capibaras, caimanes y aves como los tucanes, los gallitos de las rocas y por supuesto los guacamayos, que tienen un proyecto específico para asegurar su conservación: Tambopata Macaw Project. Este proyecto no solo protege a estas aves de plumaje llamativo y carácter curioso sino que fomenta su reproducción colocando nidos artificiales donde se hace un seguimiento exhaustivo del proceso reproductivo de estas aves.

Más allá de su fauna, disfrutarás a lo grande recorriendo el departamento de Madre de Dios en la Amazonía peruana: podrás hacerlo paseando sus senderos y también en canoa en sus ríos y lagos, de hecho el lago Sandoval, rodeado de vegetación, es de visita casi obligada si viajas hasta la Amazonía peruana porque aquí la observación de la fauna acuática y de aves exóticas está casi asegurada.

Madre de Dios, en la Amazonía Peruana | Imagen cortesía de Turismo de Perú

Se puede recorrer la Amazonía peruana de día o de noche (con guía, por supuesto…) e incluso desde los árboles ¿te atreverías a practicar canopy en Madre de Dios para disfrutar de la selva desde vista desde arriba? A lo que seguro que sí te atreves es a gozar de un paseo en canoa que te permita ver caimanes, aves acuáticas y monos.