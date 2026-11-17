Viajar nos invita a conocer nuevas culturas, tradiciones, gastronomía, historia y arquitectura propia del lugar. Pues, cada ciudad y pueblo de un país es diferente. Nunca hay dos iguales, algo que también se puede apreciar en las iglesias que hay en todo el mundo. Y es que, aunque algunas puedan ser más pequeñas que otras, al final del día su función es la misma. Muchos creyentes acuden a ella para rezar y tener un momento donde la protagonista sea la oración y la fe. De hecho, de aquí también nace la belleza de muchas iglesias.

Las iglesias son, ante todo, lugares de culto que siempre acogen a todo aquel que lo necesite. De hecho, Notre-Dame o la Sagrada Familia, a pesar de ser muy turísticas, son ante todo espacios de oración que hay que visitar con mucho respeto. Pero, si hablamos de la belleza de la construcción, los turistas tienen claro cuáles son las iglesias más bonitas del mundo. Eso sí, aunque la belleza depende de a quién se pregunte, lo que es indudable es que algunas reciben a más visitantes cada día que otras. ¿Cuáles son? Realizamos un repaso al respecto.

Diversas plataformas y guías de viajes publican recomendaciones según las opiniones de viajeros. En Viajestic, hemos acudido a Avygeo, una de las más populares, para responder a nuestra incógnita. Y es que, tras un análisis de miles de opiniones, la plataforma tiene claro cuáles son las iglesias más bonitas del 2026.

Sagrado Corazón de Montmartre

Basílica del Sagrado Corazón | Pixabay

Presentada como una basílica menor y santuario católico, está situada en la cima de la colina de Montmartre, en París (Francia). Se levantó a finales del siglo XIX en estilo romano-bizantino, y su gran mosaico representa a Cristo en gloria. Según se ha podido saber, nació como un templo de reparación y de devoción al Sagrado Corazón, y esa vocación se mantiene. Por otro lado, si hablamos de visitantes, se dice que llega a recibir hasta 10 millones de personas al año.

Mont-Saint-Michel

Mont Saint Michel | Pixabay

Fundada en el siglo VIII sobre un islote rocoso, la abadía fue un importante foco espiritual en la Edad Media. Su tradición la vincula con la devoción al arcángel san Miguel. Durante siglos fue meta de peregrinaciones, y hoy sigue habiendo vida religiosa en el lugar. Se encuentra ubicada en la región de Normandía, Francia, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Así pues, el promedio anual de visitantes oscila de 2,5 a 3 millones.

La Sagrada Familia

Sagrada Familia | Imagen de Jopparn, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta basílica nos toca un poco más de cerca a los españoles, de eso no cabe duda. Ubicada en Barcelona, es la gran obra maestra inacabada de Antoni Gaudí. El arquitecto asumió la dirección de las obras en 1883, un año después de comenzarlas. Dedicó casi por completo sus últimas décadas a la basílica, convencido de que resumiría toda su visión artística y espiritual. Así pues, las obras continúan más de 140 años después de la primera piedra, financiadas con entradas y donaciones privadas. Respecto a los visitantes, recibe casi 5 millones de personas cada año.

Notre-Dame de París

Notre Dame de París | Pixabay

Esta joya del arte gótico fue levantada en el siglo XII y atesora siglos de historia. Tan bella por dentro como por fuera, recibe cada año más de 11 millones de personas. Asimismo, está dedicada a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de París. Una catedral de culto católico que enamora a todo el que tiene la oportunidad de conocerla en primera persona.