Trenes de lujo en la India: la ruta ferroviaria más espectacular para 2026 (y cuánto cuesta subirte)

El 2026 se encuentra en su recta final y, con ello, haremos frente a los últimos y fríos meses del año. Las vacaciones de verano han concluido y septiembre nos regresa a la normalidad de la mano de su rutina. Pero, para aquellas personas que apuesten por desconectar este próximo otoño, traemos la ruta ferroviaria que más enamora a todos los viajeros que pasan por la India.

Mientras Europa presume del Orient Express y Canadá del Rocky Mountaineer, la India lleva décadas puliendo su propia versión del lujo sobre vías. Y es que, no escatiman en comodidades. El cliente tiene la posibilidad de vivir este viaje en cabinas con marquetería de palacio, con mayordomos personales, cenas de varios tiempos y disfrutar de paradas en algunos de los monumentos más fotografiados del planeta. Pero, ¿cuáles son los trenes indios más espectaculares de este 2026? Realizamos un repaso.

Maharajas' Express, la auténtica joya de la corona

En el ranking de trenes lujosos por el país, el que es considerado más espectacular hasta la fecha es el Maharajas' Express. Muchos especialistas en turismo lo han bautizado como una fantasía sobre raíles. Comenzó a dar sus primeros viajes en el 2010 y consta de 23 vagones. Asimismo, según se ha podido saber, admite un máximo de 84 pasajeros, lo que refuerza su carácter exclusivo.

A bordo, los viajeros disfrutan de comidas variadas, vinos, licores, atención médica permanente y vigilancia. Numerosos servicios que simulan lo que podríamos encontrar en un hotel de cinco estrellas. Sin embargo, tener todas estas comodidades en un tren hace que la experiencia sea completamente diferente.

Maharajas' Express | Imagen de Maryjjackson, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El viaje cuenta con varios tipos de recorrido, entre ellos, el Treasures of India que dura tres noches y cuatro días. Pero, los otros tres trayectos se extienden durante seis noches. Sin embargo, no importa cuánto dure la estancia. Los clientes tienen la oportunidad de ver el Taj Mahal, un safari por la reserva de tigres de Ranthambore y otros lugares.

Una experiencia de lujo que, obviamente, ha sido galardonada por los expertos. Pero, ¿cuánto cuesta disfrutar de este tren por la India? Pues, avanzamos que no es nada económico. Según datos recientes, las rutas de siete días y seis noches, como la The Heritage of India, presenta un precio mínimo de 7.200 euros por persona en cabina Deluxe con ocupación doble. Eso sí, como en todo, a mayor lujo más coste. Hay servicios y habitaciones que suben a 9.100 euros o, incluso, 13.200 euros en Suite. Pero, señalamos que, todavía, hay habitaciones más caras.

Palace on Wheels

El veterano de los trenes de lujo en la India es, sin lugar duda, Palace on Wheels. Cada uno de sus vagones se caracteriza por llevar el nombre de distintas regiones de Rajasthán. Asimismo, el recorrido combina historia, cultura y naturaleza a lo largo de ocho días y siete noches, comenzando y terminando en Nueva Delhi. Asimismo, a bordo hay todo tipo de comodidades como, por ejemplo, un mayordomo personal, spa ayurvédico, restaurantes gourmet y salones exclusivos. Pero, ¿cuánto cuesta esta experiencia?

Más económico que el Maharajas' Express sí es, pero este viaje tampoco está al alcance de todos los bolsillos. Dependiendo de la modalidad a elegir, el tipo de habitación y otros requisitos, el precio varía bastante. Pero, los precios parten de 6.048 dólares (algo más de 5.200 euros) por persona en cabinas de ocupación doble. Y es que, no bajan de los miles de euros por pasajero.

Palace on Wheels | Imagen de Rainer Haeßner, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Maharashtra Wild Trail

Para los amantes del lujo y la naturaleza es, sin lugar a duda, la opción ideal. Maharashtra Wild Trail propone en sus servicios un itinerario de ocho días y siete noches. El objetivo es llevar a sus pasajeros a través de santuarios de tigres y bosques de Maharashtra. Un viaje que propone una experiencia más salvaje, pero sin olvidarnos del lujo. Eso sí, ¿cuál es su precio?

Al igual que las opciones anteriores, todo depende de los servicios que se quieran disfrutar. Pero, avanzamos que no es un viaje barato. Según hemos podido saber, ronda entre 7.000 y 16.500 euros por persona, aproximadamente. Todo ello dependiendo del tipo de cabina y el número de viajeros.