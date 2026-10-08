Las catacumbas más famosas del mundo están en Europa

De curiosidades está lleno el mundo, eso ya lo sabemos. Pero, algunas de ellas presentan un trasfondo histórico bastante oscuro. En esta ocasión, en Viajestic, vamos a hablar de las catacumbas que se encuentran ubicadas en las profundidades de Europa. Y es que, muchas de ellas, están en ciudades muy turísticas y modernas. Pero, ciertas etapas de la historia, provocaron que se realizasen excavaciones y construcciones para crear una ciudad bajo tierra destinada a los muertos. Pues, efectivamente, estas galerías subterráneas se utilizaban como cementerios hace muchos años. Pero, ahora, en pleno 2026, son atracciones históricas que, en algunos casos, están abiertos al público.

Cada catacumbas cuenta una historia distinta. Algunas rememoran a los primeros cristianos, otras reflejan el resultado de una capital que no sabía dónde enterrar a sus difuntos o muestran la época donde la aristocracia estaba empeñada en no desaparecer del todo. Numerosas historias y vidas pasadas cuyos restos mortales se encuentran enterrados para siempre bajo algunas de las ciudades más transitadas. Realizamos un repaso por algunas de las catacumbas más famosas de Europa.

París (Francia)

Catacumbas de París | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Las Catacumbas de París son conocidas por ser una de las más famosas del mundo debido a la fuerte carga histórica que tiene a sus espaldas. Según informan muchos escritos, nacieron de un problema de salubridad en la población. Ante esta situación, a finales del siglo XVIII, el cementerio de los Santos Inocentes se encontraba completamente desbordado. Una situación que, como resultado, provocó que comenzaran a surgir los focos de infecciones.

Así pues, dadas las circunstancias, desde 1786 se trasladaron los restos mortales de los fallecidos a antiguas canteras de piedra caliza excavadas bajo la ciudad. Una alternativa que dio lugar a un osario repleto de restos. Y es que, según los cálculos, se encuentran los restos de más de seis millones de personas. Asimismo, cabe señalar que los huesos se apilaron en un determinado orden, formando muros de tibias y calaveras. Por otro lado, parte del recorrido de esta red de túneles está abierto al público mediante visitas guiadas. Pero, la mayor parte del lugar se encuentra cerrado.

Palermo (Italia)

Catacumbas de los Capuchinos en Palermo | Imagen de Gmihail at Serbian Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0 RS, via Wikimedia Commons

Si en París domina los huesos, en Palermo lo que impresiona son los cuerpos. Las Catacumbas de los Capuchinos no es apta para los más sensibles, ya lo adelantamos. Comenzó a utilizarse a finales del siglo XVI para sepultar a frailes pero, con el tiempo, se fueron añadiendo cuerpos de nobles, profesionales y vecinos acomodados. Asimismo, los cuerpos fueron secados y embalsamados, manteniendo la vestimenta del fallecido. Además, fueron clasificados por categorías.

Un lugar que no deja indiferente al que lo visita, pues se pueden encontrar más de 8.000 restos mortales. Como dato, cabe señalar que muchos viajeros acuden con el objetivo de ver a Rosalia Lombardo, una niña fallecida en 1920 cuyo cuerpo conserva un aspecto tan natural que le ha valido el apodo de “La bella durmiente”. Y es que, se dice que falleció una semana antes de cumplir dos años por una neumonía. Ella fue uno de los últimos enterramientos que se realizaron en las Catacumbas de los Capuchinos.

Nápoles (Italia)

Catacumbas de San Gennaro | Imagen de Miguel Hermoso Cuesta, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Otro territorio italiano donde se pueden hallar túneles subterráneos de este calibre se encuentra en Nápoles. Aquí, las Catacumbas de San Genaro y de San Gaudioso son las más populares. Además, cerca también se encuentra el cementerio de las Fontanelle, una enorme cueva con miles de calaveras incrustadas. Pero, por lo que se sabe, estos restos son vinculados a una peculiar devoción popular. Aquí se calcula que hayan alrededor de 40.000 restos mortales.

Malta

Catacumbas de San Pablo en Rabat, isla de Malta | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Las Catacumbas más conocidas del lugar son las de San Pablo. Se trata de un complejo de galerías y cámaras funerarias subterráneas, el más grande e importante de la época romana y paleocristiana, ubicado en Rabat. A diferencia de otros osarios, este alberga enterramientos cristianos, paganos y judíos. Así pues, es uno de los lugares más visitados por los turistas que viajan hasta el país.

Aunque las catacumbas presentan un atractivo turístico indudable, cabe recordar que estos espacios son también un valioso archivo histórico. Tras tantos años sepultadas, su conservación supone un reto constante por factores como la humedad, la afluencia de visitantes y la fragilidad de los restos. En el caso de que querer visitar alguno de estos, recomendamos reservar con antelación y comprobar las condiciones de acceso, pues algunos tramos cierran periódicamente por conservación.