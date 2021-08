El corazón del mundo maya está hoy en Guatemala

Cuando pensamos hoy en los mayas no podemos evitar pensar en México porque su Riviera Maya es de fama mundial y porque no hay quien, habiéndola visitado, no se haya maravillado frente a los vestigios mayas de Chichén Itzá pero lo cierto es que las raíces mayas de Centroamérica están hoy, también, en Guatemala.

¿Qué convierte a Guatemala en el corazón del mundo maya hoy? Para empezar las 22 lenguas mayas que hablan más de 4 millones de indígenas guatemaltecos y es que no solo algo más de la mitad de la población de Guatemala es indígena sino que conservan sus raíces mayas en su cultura y tradiciones.

Quirigua | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

La cultura maya está presente, de una u otra forma, en todo el país: en la zona del Altiplano no sólo escucharás hablar en lenguas mayas sino que descubrirás la colorida vestimenta o la rica gastronomía que caracteriza a cada una de las etnias de origen maya que han llegado a la actualidad, también te sorprenderás frente a sus creencias, todas ellas basadas en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Si visitas en cambio la zona del Caribe guatemalteco no será con las étnias mayas con las que te encontrarás sino con otros pueblos antiquísimos cuyo origen deberás buscarlo en los primeros africanos que llegaron a Guatemala. Y esto confirma un dato que es a todas luces irrefutable: la de Guatemala es una sociedad multiétnica y pluricultural, es de hecho el país centroamericano en el que habitan un mayor número de grupos étnicos, unos 24.

Guatemala | Imagen cortesía de Turismo de Centroamérica

La verdaera razón por la que se considera a Guatemala como el corazón del mundo maya en el S.XXI tiene más que ver con las étnias de origen maya que viven hoy en el país manteniendo sus creencias, su cultura e incluso su lengua (hasta 22...) peor eso no significa que sus vestigios mayas sean menores o de menor importancia que los que se encuentran en la Riviera Maya mexicana ¿qué lugares no debes perderte si lo que quieres es descubrir los orígenes mayas de Guatemala?:

Tikal (y el Parque Nacional Tikal en su conjunto) que fue una de las ciudades mayas más importantes y de la que se conservan imponentes templos; Yaxhá, ubicada como Tikal en Petén y famosa por haber sido una de las ciudades mayas más grandes de Guatemala; Iximché, un lugar en el que descubrirás cómo hacían los mayas sus sacrificios humanos; el Parque Arqueológico de Quiriguá, donde se conservan importantes textos jeroglíficos.

Estas ruinas que te recomendamos no son las únicas que puedes visitar en Guatemala, es más, no son las únicas ruinas mayas de Guatemala, sabemos que hay más, muchas más, todavía escondidas en las selvas guatemaltecas y es que Guatemala es el corazón del mundo maya...