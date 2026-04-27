Istria, la Toscana del Adriático, es el secreto mejor guardado de Croacia

Istria enamora a todos porque lo tiene todo: las aguas transparentes del adriático con pequeñas y preciosas calas salpicando su costa para los amantes del mar, colinas cubiertas de viñedos y olivares que recuerdan a la belleza de la Toscana para quienes son más de tierra adentro y pueblos medievales balcánicos para quienes viajan para conocer la historia del mundo y sus gentes. Y no creas que eso es todo, hay más: Istria es una región famosa por su gastronomía y no solo por su aceite de oliva y sus vinos, que también, sino por la trufa istriana, sus platos de pasta tradicional y sus mariscos y pesados frescos así que sí, Istria también es un gran destino para foodies.

Anfiteatro de Pula, en Istria (Croacia) | Pixabay

¿Cuáles son los pueblos de Istria que no te puedes perder si viajas hasta esta península croata? Rovinj porque sus casco antiguo es de los más bellos de todo el Adriático; Pula, célebre por su espectacular anfiteatro romano que es uno de los mejor conservados del mundo; Porec porque allí está la Basílica Eufrasiana, de arquitectura tan espectacular que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y Motovun no solo por ser un bonito pueblo medieval sino por su ubicación, en una colina y entre bosques de trufas.

¿Y en cuanto a las playas? Si viajas a Istria en verano hay algunas que no querrás perderte: dos de ellas están en Pula: Ambrela Beach, que pasa por ser la mejor de Istria no solo por su belleza sino también por sus servicios y fácil acceso, y Havajsko o Hawaii Beach, muy fotogénica y popular por sus aguas color turquesa y sus alrededores de roca blanca, aquí el ambiente es joven y animado; en Rovinj, otro de los pueblos bellos de Istria, está Zalatni Rat, que es famosa por su belleza y su encanto, está rodeada de bosques de pinos y sus aguas son muy tranquilas.

Istria | Pixabay

¿Más playas espectaculares en Istria? Las hay aunque no abundan las de arena fina, si buscas una así Biseca Beach, en Medulin, es tu mejor opción, además es ideal si viajas con niños porque sus aguas son poco profundas y el ambiente muy familiar; otra playa interesante, esta para los amantes de las cuevas marinas y loa acantilados desde los que poder saltar al mar con tranquilidad, es Galebove Stiejene, en Pula; Premantura es también perfecta para aventureros playeros y pasa por ser además, la playa más espectacular de historia.