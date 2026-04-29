Santuario Meiji de Tokio: ¿sabías que el edificio original fue destruido por un bombardeo?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Japón, concretamente hasta Tokio. Allí nos podemos topar con un gran número de monumentos y construcciones, como es el caso del Santuario Meiji, ubicado en el conocido distrito de Shibuya. Se trata de un santuario sintoísta que está dedicado a los espíritus deificados del Emperador Meiji y su mujer, la Emperatriz Shōken. Fue fundado el 1 de noviembre de 1920, tras la muerte del Emperador Meiji.

Santuario Meiji de Tokio, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que en 1912, tras la muerte del emperador, se decidió crear un comité de voluntarios formado por personas influyentes, como es el caso del empresario Eiichi Shibusawa y Yoshiro Sakatani, alcalde de Tokio. Se llegó a publicar algo similar a un “memorando” en el que se especificaba la idea de crear el santuario Meiji en su honor.

Así pues, la conocida como Dieta de Japón aprobó una resolución con la firme intención de conmemorar su papel en la Restauración Meiji. No podemos dejar de mencionar el impresionante campo de lirios situado en una zona concreta de Tokio que los Emperadores Meiji y Shōken tenían por costumbre frecuentar. Ese fue el lugar escogido como emplazamiento final de esta imponente construcción.

Es importante tener en cuenta que las obras comenzaron en 1915. Además, este templo se erigió en el estilo tradicional nagare-zukuri y, principalmente, fue hecho con ciprés y cobre japoneses. No podemos dejar de mencionar que, oficialmente, fue consagrado en 1920, a pesar de que sus obras no finalizaron en 1921. De hecho, los terrenos se terminaron oficialmente en 1926.

Pero no todo queda ahí, puesto que hasta el año 1946, el Santuario Meiji fue nombrado como uno de los Kanpei-taisha. ¿Qué significa? Que ocupaba el primer rango en cuanto a santuarios se refiere, con apoyo del gobierno. En cuanto al edificio original, fue destruido en el bombardeo de Tokio que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial.

Santuario Meiji de Tokio | Pixabay

La representación actual del Santuario Meiji fue realizada a través de diversas aportaciones de dinero público, lo que hizo posible que se completara en el año 1958. No podemos dejar de destacar que el Santuario Meiji fue protagonista durante la visita que realizó Hillary Clinton, secretaria de estado de Estados Unidos, en 2009.

Lo hizo después de llegar a Tokio durante su primera visita oficial a modo de representación de Barack Obama, que, por aquel entonces, acababa de haber sido elegido Presidente. De hecho, Hillary acudió a este Santuario antes de reunirse con los líderes japoneses, y todo como gesto de respeto no solamente hacia la historia sino también hacia la cultura japonesa.

Pero no todo queda ahí, puesto que, a principios de 2010, Guido Westerwelle, ministro de exteriores de Alemania, no dudó en mostrar ese mismo respeto cuando puso punto y final a su viaje a Japón. Lo que es un hecho es que este Santuario Meiji se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los grandes atractivos de Tokio. ¡Y no es para menos!