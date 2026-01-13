El pueblo medieval de Alsacia conocido como "la ciudad de los trovadores" que tiene casas de colores, viñedos y castillos

Alsacia es una región del noreste de Francia famosa por sus pueblos de cuento, viñedos y casas de entramado de madera. Es un destino ideal para recorrer la Ruta del Vino, visitar pueblos medievales y conocer impresionantes fortalezas, como es el caso del Castillo de Haut-Koenigsbourg, conocido como Alto Castillo del Rey.

Y aunque esta región es muy popular en Navidad, lo cierto es que se puede visitar en cualquier época del año y por eso hoy queremos hablaros de Ribeauvillé, uno de los pueblos más bonitos de Alsacia.

Es conocido por su casco histórico medieval, sus casas de colores y los viñedos que lo rodean. Situado en plena Ruta del Vino de Alsacia, este destino combina historia, paisaje y gastronomía, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes visitan el este de Francia.

Un casco histórico lleno de color

El centro de Ribeauvillé está formado por calles empedradas y casas de entramado de madera pintadas en tonos vivos, decoradas con flores durante gran parte del año. La Grand'Rue es la arteria principal del pueblo y concentra algunos de sus edificios más emblemáticos, fuentes históricas y pequeñas tiendas artesanales.

Además, Ribeauvillé es conocida como la ciudad de los trovadores y músicos, una tradición que se remonta a la Edad Media. Cada año, en septiembre, se celebra una fiesta medieval que transforma el pueblo en un escenario histórico con mercados, música y desfiles, uno de los eventos más populares de la región.

Uno de los grandes atractivos de Ribeauvillé es el conjunto de tres castillos medievales que dominan el paisaje desde las colinas cercanas: Saint-Ulrich, Girsberg y Haut-Ribeaupierre. Se puede llegar a ellos mediante rutas de senderismo que ofrecen vistas espectaculares de los viñedos y la llanura de Alsacia, especialmente bonitas en otoño.

Situado en plena Ruta del Vino de Alsacia, Ribeauvillé es un lugar ideal para degustar vinos blancos como el Riesling, el Gewürztraminer o el Pinot Gris. Además, su gastronomía local permite probar platos tradicionales como la tarte flambée, el baeckeoffe o los embutidos típicos de la región.

Un destino para cualquier época del año

Aunque Ribeauvillé es precioso en cualquier estación, Navidad es uno de sus momentos más especiales. Su mercado navideño medieval, uno de los más auténticos de Alsacia, atrae a visitantes de toda Europa gracias a su ambientación histórica y artesanal.