Palacio Rohan: a quiénes debe su nombre y por qué es una visita obligada en Estrasburgo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Estrasburgo, donde podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos, como es el caso del Palacio Rohan. Se trata de la antigua residencia de los príncipes-obispos y cardenales de la Casa de Rohan, una antigua familia noble francesa cuyo origen era Bretaña.

Este edificio es un hito no solamente arquitectónico, sino también histórico y cultural de Estrasburgo. Se erigió junto a la catedral de esta ciudad en la década de 1730, siguiendo los diseños de Robert de Cotte. Se trata de una obra maestra de la arquitectura tardo-barroca francesa y, desde su finalización en 1742, en este Palacio Rohan se han alojado diversos monarcas franceses como son Luis XV, María Antonieta, Napoleón, Carlos X, Luis Felipe I o, incluso, Napoleón III.

No podemos dejar de mencionar que, este Palacio, es un claro reflejo no solamente de la historia de Estrasburgo, sino también de la de Francia. A lo largo de los siglos, ha sido propiedad de la nobleza, del ayuntamiento, de la corona, del estado, de la universidad y, de nuevo, del ayuntamiento. Cabe destacar que tanto su concepción arquitectónica como su iconografía tenían como objetivo el regreso del catolicismo a Estrasburgo. De ahí que haya muchas estatuas, relieves o pinturas que reflejan ese dogma católico.

Palacio de Rohan | Imagen de Ctruongngoc, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Desde finales del siglo XIX, este Palacio Rohan alberga nada más y nada menos que tres de los museos más importantes de Estrasburgo. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al Museo Arqueológico, al Museo de Artes Decorativas y al Museo de Bellas Artes. Además, la galería de arte municipal es utilizada para exposiciones de carácter temporal.

El 20 de enero de 1920, debido a su importancia histórica, arquitectónica y cultural, el Palacio Rohan fue declarado monumento histórico. Pero no todo queda ahí, puesto que esta construcción se sitúa dentro del perímetro de protección de ‘Estrasburgo, un escenario urbano europeo: de la Gran Isla a la Neustadt’, Patrimonio de la Humanidad desde 1988. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

La curiosidad que esconde el nombre de este Palacio

Esta construcción que podemos encontrar en Estrasburgo ha tomado el nombre de ‘Palais Rohan’ por un motivo concreto, y es por los cuatro príncipes-obispos que formaban parte de la familia Rohan y que, en el siglo XVIII, se sucedieron en la diócesis de esta ciudad francesa. Desde 1704 a 1749, estuvo el cardenal Armand Gaston Maximilien de Rohan, conocido popularmente como ‘le Grand-Cardinal’.

Entre 1749 y 1756, fue la etapa del cardenal Armand de Rohan-Soubise, mientras que de 1756 a 1779 fue la del cardenal Louis Constantin de Rohan-Guéméné. Por último, el cuarto de estos cardenales fue Louis-René Édouard de Rohan (1779 – 1801), que estuvo involucrado en el histórico “asunto del collar de la reina”. ¿En qué consistió, exactamente? En una estafa que tuvo lugar en 1785 y de la que fue víctima el cardenal de Rohan y en la que, inevitablemente, se vio implicada la reina María Antonieta. ¡Muy curioso!