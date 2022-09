Catedral de Estrasburgo: historia y todo lo que debes saber

Más información Reloj Astronómico de Estrasburgo: Esta es su sorprendente historia

La Catedral de Estrasburgo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los monumentos que más turistas recibe de la ciudad francesa. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente logra sorprender a quien la visita por su belleza, sino también por su magnífica historia.

Para conocerla en profundidad, tenemos que viajar al año 510 cuando se dice que se construyó la primera catedral. A pesar de todo, bien es cierto que no se han podido recuperar esos restos. Tras diversas guerras, en el año 1015 se tomó la decisión de erigir una nueva construcción.

Las obras no finalizaron hasta 1050, siendo considerada una de las iglesias más grandes y espectaculares de la época. Lejos de conformarse con ese peculiar título, quisieron ir mucho más allá. ¿De qué manera? Comenzando unas obras de ampliación durante el siglo XII. No solamente se mejoró la zona del coro y la nave, sino también la capilla de San Juan.

Catedral de Estrasburgo | Imagen de Jonathan M en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Esta reforma se extendió bastante más de lo esperado en el tiempo por lo que, gracias a ella, podemos encontrar elementos arquitectónicos que van del Románico al Gótico. A pesar de todo, fueron varios los incendios y terremotos que provocaron que las obras se paralizaran y, además, las restauraciones y reformas no cesasen.

Todo ello hasta que las obras se dieron por finalizadas, a la par que se terminaron de construir el campanario y las torres. Con el paso del tiempo, debido a su importancia histórica y cultural, fue considerado como uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad francesa.

Algunos de los tantos elementos a destacar es el enorme rosetón que encontramos en su fachada, que es obra de Erwin de Steinbach. Justo debajo podemos ver nada más y nada menos que una galería donde quedan representados los Apóstoles. En este portal, además, encontramos reflejadas escenas como la Pasión de Cristo y el Juicio Final, entre otras.

Catedral de Estrasburgo | Imagen de Rama. en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La Catedral de Estrasburgo, a través de sus curiosidades

La fachada de esta edificación religiosa es uno de sus puntos fuertes. En ella encontramos un gran número de relieves que no están colocados por casualidad. Es más, encontramos un demonio, personificado en un hombre, que trata de seducir a diversas jóvenes. Otro dato curioso, que está intrínsecamente relacionado con una leyenda, tiene una estrecha relación con el fuerte viento que siempre hace en la Catedral de Estrasburgo.

Esto tendría relación, precisamente, con el diablo. Se dice que llegó a este lugar para admirar la construcción pero solo pudo hacerlo por fuera. ¿El motivo? Cuando trató de entrar, un fortísimo viento le paró en seco. En cuanto al Reloj de la Catedral de Estrasburgo, una de las grandes joyas de la construcción, tiene otra historia que contar.

Muchos son los que aseguran que no hay ni habrá nunca un reloj como este ya que, el relojero que se encargó de construirlo, se quedó completamente ciego. Esto no fue producto de la casualidad, ya que se buscaba como objetivo que no hubiera ningún tipo de réplica en el mundo.

