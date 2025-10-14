El pueblo medieval de Francia que está a 20 minutos de Colmar que tiene casas de madera

Colmar es uno de los destinos favoritos de la Navidad en Francia gracias a su mercadillo de Navidad, pero... ¿sabías que cerca de esta ciudad se encuentra un pueblo medieval con casas de madera que no te puedes perder?

Se trata de Kaysersberg, uno de los pueblos más bonitos que caracterizan a Francia, un tesoro situado en la región del Gran Este. Esta joya, ubicada en el corazón de Alsacia y asentado entre colinas cubiertas de viñedos, es un lugar imprescindible en la famosa Ruta del Vino, lo que lo convierte en una parada imprescindible.

Su arquitectura y calles empedradas nos teletransportan a la época medieval, donde cada rincón tiene una historia que contar.

La calle principal Rue du Géneral de Gaulle, nos ofrece un recorrido precioso para poder admirar las casas típicas de la región, caracterizadas por los colores, postigos y flores que la decoran. Además, en Navidad, este paseo se transforma gracias a las luces y la ornamentación en un escenario propio de un cuento.

Otra parada importante para visitar el pueblo es Pont Fortifie, el puente que conecta al casco histórico. Las torres, almenas y aberturas de cañones nos narran la historia del viaducto que data de 1514.

Desde el puente acorazado se asoma el castillo de Kaysersberg, del siglo XIII , sus ruinas están catalogadas como Monumento Histórico. En las alturas de ese fortificación podemos descubrir unas magnificas vistas.

El pueblo aún guarda arquitecturas importantes, como la Iglesia de Sainte Croix, que se encuentra al lado del ayuntamiento. El templo mezcla varios estilos, entre los que encontramos el románico y gótico, destacando el retablo del interior.