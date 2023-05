7 pueblos marineros que querrás visitar antes de que se llenen de turistas en verano

A poco que brille el sol y comienza a calentar ardemos en deseos de pisar y disfrutar la playa no sólo porque sea el mejor lugar para soportar las altas temperaturas veraniegas sino porque zambullirse en el mar, sentir el sol en la piel y degustar mariscos, cañas, paellas, tintos de verano y espetos junto al mar es una experiencia divertida y deliciosa, una que te animamos a disfrutar ya mismo, antes de que la costa esté a reventar… ¿dónde ir? Lo bueno de vivir en una península es que puedes poner rumbo a la costa que más te guste o más rabia te de ¿eres de norte, gastronomía y mar duro? Te gustará Noia en Galicia, Lastres en Asturias y Comillas en Cantabria; ¿eres más de Mediterráneo? Prueba entonces con Cadaqués en Cataluña, Peñíscola en la Comunidad Valenciana y Salobreña y Nerja en Andalucía.

Por supuesto hay muchos ¡muchísimos! Pueblos marineros más en los que gozar del verano en mayo pero estos siete nos gustan especialmente, te contamos por qué:

Noia | Imagen de Ostiudo en Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0

Noia

La Ría de Muros-Noia, también conocida como A Ría da Estrela (la Ría de la Estrella) es un paraíso en la tierra y el mar, un lugar ideal para disfrutar de la rica gastronomía gallega y de alguna de sus playas más espectaculares, del senderismos tierra adentro o de navegar degustando mejillones sin salir de la ría. Puedes recorrer la costa de esta ría hacia Muros desde Noia pero nuestra recomendación es que vayas de Noia hacia Corrubedo para que puedas visitar Porto so Son, el Castro de Baroña y por supuesto las famosas dunas de Corrubedo.

Lastres | Pixabay

Lastres

Es un pueblo marinero encantador que, además, se hizo famoso como el pueblo del Doctor Mateo (la serie de televisión…); te encantará (y agotará) pasear sus calles (sus cuestas, por ser más exactos) y llegar al Mirador de San Roque (¡qué vistas!), visitar su puerto, la playa de La Griega… Además, la ventaja de elegir Lastres como pueblo marinero asturiano para visitar en mayo es que está a tan solo media hora de Ribadesella y a poco más de media hora de Arriendas, a donde llegarás pasando por el Mirador del Fito, uno de los más espectaculares de Asturias.

Comillas | Pixabay

Comillas

Comillas es un capricho y no sólo porque allí podrás visitar El Capricho de Gaudí sino porque está entre otros dos pueblos cántabros realmente encantadores, San Vicente de la Barquera y Santillana del Mar; El Capricho de Gaudí será lo que más te sorprenda, qué duda cabe, pero no el único edificio que te enamorará, también lo hará el Palacio de Sobrellano y no pocas de las casas solariegas que descubrirás en tus paseos por la villa de Comillas.

Cadaqués | Pixabay

Cadaqués

La luz de Cadaqués nos hace siempre pensar en Dalí porque este era su lugar en el mundo pero es que además este pueblo de la Costa Brava lo tiene todo, no en vano fue lugar de inspiración para muchos artistas (además de Dalí); es un pueblo pesquero cerca de los Pirineos y en el Mediterráneo, para gozar de lo artístico tendrás que visitar Portlligat y si quieres vivir la naturaleza allí te espera el Parque Natural Cap de Creus (eso además de las playas de la Costa Brava y una de las mejores ofertas gastronómicas del Mediterráneo).

Peñíscola | Pixabay

Peñíscola

Mucha playa, mucho ambiente y un castillo histórico, tan histórico que en él vivió un Papa, el Papa Luna; y no solo eso, el pueblo, y su castillo, acumuló más fama de la que ya lo llenaba su historia gracias al cine y la televisión: por aquí pasó El Cid interpretado por Charlton Heston y aquí se rodaron también escenas de la serie Juego de Tronos. El casco histórico de Peñíscola conserva todo su encanto, también el puerto pesquero, si lo visitas no te pierdas los espectáculos de cetrería que se organizan al pie del castillo, en los jardines.

Salobreña | Pixabay

Salobreña

Granada no solo tiene la Alhambra y Sierra Nevada, cuenta también con pueblos costeros idílicos como Salobreña, un pueblo blanco en plena costa tropical, perfecto para disfrutar de la playa, del surf, de los paseos en Kayak, de las rutas en barco y también de la historia porque en Salobreña podrás visitar un castillo de origen fenicio que llegó a ser reconstruido tanto por los romanos como por los árabes (todos ellos supieron entender la importancia de este emplazamiento).

Nerja | Pixabay

Nerja

Nerja, en la Costa del Sol, es famosa por sus cuevas, por el espectacular mirador El Balcón de Europa y por ser el pueblo en el que se rodó Verano Azul, una serie que entre emisiones y reprosiciones será raro que no recuerdes o, al menos, que no la conozcas vagamente… Y por si Nerja no fuera suficiente incluso contando con sus playas (vaya si lo es…), Nerja está a poco más de hora y media en coche de Marbella pasando por el Rincón de la Victoria, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas… La Costa del Sol a tus pies.