La piscina más profunda del mundo que esconde una ciudad submarina

En pleno agosto son muchas las personas que buscan la forma de refrescarse y escapar del calor y si a esto le sumas que el snorkel y el buceo cada vez es más popular, seguro que esta piscina te dejará con la boca abierta.

Cristian Delgado @cristiandelgadofdez, influencer y creador de contenido, compartió un video en el que plantea la gran pregunta: ¿Serías capaz de bañarte en la piscina más profunda del mundo? Por fuera parece un lugar normal, pero basta con sumergirse para entrar en otro universo.

La piscina se llama Deep Dive Dubai. Se trata de una estructura de 60 metros de profundidad que almacena nada menos que 14 millones de litros de agua, lo que le ha valido un record Guiness. Sin embargo, lo mas impactante no son sus cifras, sino lo que esconde en su interior: una autentica ciudad submarina. Entre sus rincones puedes encontrar calles, árboles, apartamentos, coches, motos, cuevas, un supermercado e incluso salas de juegos. Un escenario abierto para cualquier aventurero.

El video no ha pasado desapercibido, acumula ya más de 9.2 millones de visualizaciones y comentarios de todo tipo. Desde los mas aprensivos que confiesan: "Solo de verlo me da ansiedad"; hasta los que se lanzan de cabeza con frases como: buahhh yo lo necesito”.

Lo mejor de esta piscina es que no necesitas experiencia previa, el lugar cuenta con instructores especializados y un sistema de cámaras que garantizan seguridad en todo momento. Incluso puedes saludar a quienes te observan desde fuera del agua.

Así que la cuestión es clara, después de ver esta maravilla subacuática, ¿te atreverías a sumergirte en las profundidades de esta piscina?