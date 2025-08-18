Así es Kinsale, el pueblo más colorido de Irlanda

Viajar a lugares de ensueño es posible y lo mejor es que los tenemos más cerca de lo que pensamos. Si queremos huir de las altas temperaturas propias del verano y disfrutar de un lugar propio de cualquier película de Disney, tan solo tenemos que trasladarnos hasta Irlanda. Conocida por su rica gastronomía, su particular naturaleza e inigualable cultura, el país consigue enamorar a todos aquellos que pisan sus tierras. Pero, aunque Dublín es una de las ciudades más conocidas y visitadas por los viajeros, por obvias razones, también hay pequeños pueblos que destacan por su encanto.

En esta ocasión, nos trasladamos hasta Kinsale, un pueblo ubicado a 25km al sur de la ciudad de Cork. Conocido por ser uno de los centros turísticos más pintorescos del país, sus calles de postal e historia marinera han hecho de la zona una de las más emblemáticas. Y es que, para conocer su origen y sus leyendas serán necesarias un par de horas. Una parada obligatoria e indispensable para todo aquel que quiera conocer una de las joyas más ocultas del país.

Cork | Pixabay

La calle más popular de Kinsale es Market Square. Si buscas una imagen de postal donde el color capte la atención de todos, este es tu lugar. Pues, el visitante tiene la oportunidad de ver una pequeña plazoleta rodeada de edificios de colores. Un lugar con mucho encanto donde el turista puede disfrutar de todo tipo de tiendas. Pero, no es el único sitio colorido. Newman’s Mall es la callejuela más fotografiada de la zona. Pues, cuenta con numerosas tiendas independientes, restaurantes y librerías. Todo ello sumado a la belleza de Main Street, que rebosa color y armonía con las fachadas de sus edificios llenos de historia.

Kinsale | Pxhere

¿Qué ver en Kinsale (Irlanda)?

La conexión de Kinsale con el mar es muy fuerte. De hecho, es conocida por ser la capital gastronómica del país. Mientras se pasea por la zona, es posible ver numerosos restaurantes galardonados, pubs irlandeses y locales que ofrecen la comida típica de la zona. Todo ello siempre con los mejores productos que adquieren de la pesca y del cultivo. Pero, además de sus coloridas calles, ¿qué más se puede ver? Realizamos una pequeña lista de todos sus imprescindibles.

Fuerte Charles: Conocida por ser una fortaleza militar que ha formado parte del puerto durante más de 300 años. Se construyó con el objetivo de proteger Kinsale y el puerto, entre el 1677 y el 1682, y ha estado asociado a algunos de los acontecimientos más importantes de la historia irlandesa.

La Torre de Señales de Old Head: Forma parte de la popular Ruta del Atlántico Salvaje y es uno de los lugares favoritos por los viajeros para hacer fotografía. Pues, su terreno escarpado y las espectaculares vistas del llamativo faro de Old Head muestran un paisaje de película. Aquí, te alejarás por completo de la vida en la ciudad. Pues, sólo se puede oír el sonido de las olas rompiendo en los acantilados.

Playa Kinsale: Todos los amantes del mar y la costa también tienen la oportunidad de desconectar en la pequeña cala de Kinsale. Se encuentra ubicada a 3km del centro de la ciudad, pero destaca por su privacidad y tranquilidad.

Desmond castle: Parece una casa normal, pero ha tenido varios usos a lo largo de su historia. De hecho, ha sido una prisión, fue un hospicio en la época de la Gran Hambruna irlandesa y, ahora, es un museo. La entrada cuesta 5 euros, pero el lugar se encuentra cerrado temporalmente, desde el 2024, por mantenimiento.