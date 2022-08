Estos son los tres puertos marineros que tienes que visitar en la Ría de Muros-Noia

Más información 5 razones y lugares que convierten a la Ría de Muros Noia en una de las más espectaculares de Galicia

La riqueza de las rías viene del mar. Siempre. Eso es algo que en una costa tan recortada como la gallega, tan llena de rías en las Rías Altas y en las Bajas (que no se llaman así por casualidad...) saben bien y por eso, porque la riqueza viene del mar, no puedes considerar que tu vista a cualquiera de las rías gallegas está completa si antes no has paseado por sus puertos marineros, puertos que en algunos casos han perdido actividad y se han ido encogiendo para dejar espacio a los puertos deportivos pero que, aún en esos casos, guardan la esencia de lo que son las rías y de cómo vivía y vive la gente se alimenta de ellas, dicho alimentar en el sentido más amplio de la palabra, tanto en las rías que conservan su actividad pesquera a tope como en las que se han convertido en puertos turísticos de primer nivel.

Pero dejémonos de generalidades, decíamos que en una visita a cualquiera de las rías gallegas los puertos son lugar imperdible, de visita obligada por eso hoy vamos a decirte cuáles son los tres puertos que querrás visitar si viajas este verano a una de las rías gallegas más animadas en esta época del año: la Ría de Muros-Noia, también conocida como A Ría da Estrella (la Ría de la Estrella); nos referimos a los puertos de Outes, Noia y Porto do Son.

Outes

El estuario en el que está situado esta localidad forma parte de la Red Natura 2000, lo que nos permite hacernos una idea de la importancia natural de esta zona de la ría de Muros-Noia; una localidad que además cuenta con un estupendo puerto que te encantará visitar y degustar, el puerto de O Freixo ¿y qué degustarás? Te estarás preguntando... los frutos más deliciosos de la Ría de Muros Noia, berberechos y ostras sólo para empezar...

Muros. Pozo do Cachón | Imagen cortesía de Turismo de la Ría de Muros-Noia

Noia

La villa de Noia es un magnífico destino de verano, lo es por su casco histórico y las terrazas en sus plazas y soportales, por su Iglesia de Santa María a Nova y el Museo de Lápidas Gremiales que guarda, lo es también por su Museo do Mar de Noia que está ahora en remodelación y lo es, por supuesto, por su puerto (Puerto de Testal) y sus playas. ¿Sabes a qué se dedican la mayor parte de las explotaciones marisqueras de este puerto siendo como es el que está situado más al interior de la Ría de Muros-Noia? A los berbererchos que son, junto a las almejas y las ostras, la especialidad de este puerto. Un puerto que cuenta, por supuesto con su propia lonja puesto que más de 400 barcos operan en él. Y un puerto que, sin duda, debes visitar si viajas a Noia.

Barco de Bateas | Imagen cortesía de Turismo de la Ría de Muros-Noia

Porto do Son

Cabe que el nombre de Porto do Son te resulte familiar y es que esta localidad es un destino de verano excepcional; sus más de 20 playas son un atractivo notable como lo es también su puerto, Portosín; se trata del típico puerto pesquero dedicado al pescado azul (principalmente sardina, jurel y caballa) que cuenta, además, con un animado Club Náutico.

Lo mejor de pasar tus vacaciones en una ría como la de Muros-Noia es que puedes hacer como los marineros, cambiar de puerto y de manjar a degustar cada día (y hacerlo, además, sin alejarte mucho de tu alojamiento...).

