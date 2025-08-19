Qué día son más baratas las atracciones de la Feria de Málaga

La Feria de Málaga 2025 comenzó el pasado sábado 16 de agosto y se celebrará hasta este sábado 23 de agosto. Son muchas las personas que durante estos días pasarán por el Real Cortijo de Torres y por eso en Viajestic recientemente te mostrábamos el mapa con todas las calles y casetas para que no te pierdas nada.

Aunque probablemente el plan más popular durante la Feria de Málaga es ir al recinto ferial, donde puedes disfrutar de bailes, comida, bebida y conciertos gratuitos. Lo cierto es que las atracciones de la feria también son un punto importante para muchos.

Los precios de este año de las atracciones varían entre los 4 euros hasta los 15 euros la más cara (el famoso tirachinas), pero hay atracciones para todos los gustos: Como los coches de choque, el tren de la bruja, la noria, la Jungla Encatada, el saltamontes, camas elásticas, el Ratón Vacilón, el barco Vikingo o el toro mecánico, entre muchas otras. En total, hay unas 98 atracciones, 53 para adultos y 45 para niños.

Pero si quieres ahorrarte algo de dinero y montarte en el máximo de atracciones que tu economía te permita, te aconsejamos aprovechar el famoso Día del Niño, que este año es el próximo domingo 24 de agosto (un día después de que termine la Feria de Málaga de forma oficial). Este día las atracciones estarán más baratas y se podrá disfrutar de los precios reducidos hasta las 02:00 horas.

Así que aprovecha este día para ir a subirte a las atracciones con tus amigos, familia o llevar a los niños.