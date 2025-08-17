Estos son los 10 castillos más antiguos y espectaculares de Gran Bretaña

Los castillos más antiguos y espectaculares de Gran Bretaña se construyeron, o comenzaron a construirse, tras la conquista normanda empezando por el Castillo de Windsor que es, además, la residencia real más antigua del mundo todavía en uso (aunque hay que señalar que primero fue construido en madera y el castillo que hoy se conserva es posterior, el levantado en piedra); es verdad que hay algunos más antiguos pero no es menos cierto que los más espectaculares, y mejor conservados, son posteriores.

Si nos ceñimos a su antigüedad, además de hablar del Castillo de Windsor tendríamos que hablar del de Durham porque fue construido en la misma época como fortaleza normanda aunque hoy forma parte de los edificios de la Universidad de Durham; otro castillo de la época normanda interesante es el de Rochester, particularmente famoso por su torre del homenaje que, además de tener una altura notable (34 metros) es de las mejor conservadas de la época lo que le añade si cabe mayor espectacularidad.

Castillo de Windsor | Pixabay

El Castillo de Dover, en Kent es popularmente conocido como la llave de Inglaterra porque defendía la costa británica más cercana a la tierra continental; su ubicación es espectacular, sobre los acantilados blancos de Dover y, aunque fue construido sobre los restos de un faro romano, se trata de una fortaleza normanda ampliada posteriormente, concretamente en la Edad Media; se trata de uno de los castillos más grandes de toda Inglaterra.

Mención especial merece el Castillo de Chepstow porque pasa por ser el castillo de piedra más antiguo de Gran Bretaña que todavía se conserva a día de hoy: su construcción fue ordenada por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, tras su victoria en la batalla de Hastings en el año 1066 sobre el entonces rey de Inglaterra (una victoria no poco importante porque supuso la coronación de Guillermo como rey en Westminster en ese mismo año).

Castillo de Chepstow | Pixabay

Ahora bien, si hablamos de castillos espectaculares más allá de su fecha de construcción, hay otros que merecen estar en esta lista empezando por el Castillo de Edimburgo que se levantó sobre un antiguo volcán, de ahí que sus vistas sobre la ciudad sean magníficas, además ahí se guardan las joyas de la corona escocesa; el castillo de Caernarfon, en Gales, pasa por ser uno de los más imponentes de Europa gracias en buena medida a sus murallas y a sus torres aunque en la actualidad no es tan famoso como el de Alnwick… ¿sabes por qué? Porque el Castillo de Alnwick ganó fama mundial al convertirse en Hogwarts, la famosa escuela de magos de Harry Potter.

Castillo de Bodiam | Pixabay

No podemos dejar fuera de una lista de castillos británicos espectaculares ni al de Bodiam en Sussex porque es un auténtico castillo de cuento rodeado por su foso de agua ni tampoco el de Warwick, que si bien es antiguo en cuanto a que su construcción data del S.XI, debe su espectacularidad a la ampliación que sufrió entre los siglos XIV y XV; este es un castillo tan de cuento como el de Bodiam gracias a sus torres, mazmorras y jardines…