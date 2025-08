Estas son algunas de las playas más peligrosas del mundo

Dicen que el mar todo lo cura, por lo que no hay mejor manera de desconectar de la rutina diaria y dar inicio a unas buenas vacaciones. Pues, en época de verano no hay lugar más visitado por los turistas que la costa. La playa, con su arena dorada y el salitre del mar, se convierte en el lugar idílico para refrescarnos de las calurosas jornadas propias de los meses de junio, julio o agosto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay playas que suponen una bandera roja constante para todo aquel que tiene pensado acudir.

Si queremos disfrutar de unas vacaciones inolvidables y seguras, donde no se ponga en riesgo nuestra vida ni la de nuestros acompañantes, es vital estar bien informados. Pues, aunque no es muy común hablar de ello, hay playas que ocultan riesgos mortales para todos aquellos que las visitan. Y es que, no solo son un peligro por la bravura de sus corrientes, también lo son por la vida marítima que habita entre sus aguas. Por ello, realizamos un breve repaso de las playas más peligrosas del mundo.

Boa Viagem (Brasil)

Brasil es un país muy rico por su diversidad territorial y cultural. Todo ello sumado a su clima. Pero, hay un lugar que se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del país: la playa de Boa Viagem, en Recife. Todo aquel que acuda debe tener en cuenta que, en los últimos 20 años, ha habido más de 80 ataques de tiburón, 56 de ellos mortales. Una terrible cifra que ha convertido el espacio en uno de los más sanguinarios por los ataques de tiburón en todo el mundo.

Cabo Tribulation | Imagen de Luxure, licencia: CC BY 3.0 AU, via Wikimedia Commons

Cabo Tribulation (Australia)

No es ningún secreto que Australia se caracteriza, entre otros aspectos, por su rica fauna y vida marina. Una situación que no es del agrado de todos, pues son muchas las especies peligrosas que habitan en el país. Pero, si hablamos de playas y sitios costeros, el cabo Tribulation, en Queensland, es una de las zonas más engañosas de todas. Pues, aunque presente una apariencia de película, con aguas turquesas y palmeras, sus aguas son el hogar de medusas muy venenosas y de cocodrilos. Además, y, por si fuera poco, es zona de anidación de casuarios, que es el ave más peligrosa del mundo.

Playas de Sentinel del Norte (Océano Índico)

Si buscamos lugares tropicales con vistas y parajes de ensueño, la Isla Sentinel del Norte presenta todas las cualidades para ello. Pero, no todo es color de rosa en esta historia pues, aunque no se ha convertido en una zona de riesgo por su vida salvaje o las corrientes de sus aguas, si lo ha hecho por una tribu indígena que habita ahí y que muestra una gran hostilidad hacia los desconocidos. De hecho, han sido varios los reportes que informan que, ante cualquier intrusión de un forastero, responden con violencia. Una situación que, en los últimos diez años, ha dejado como resultado el asesinato de tres personas por los sentineleses.

Playa de Copacabana | Imagen de Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Playa de Copacabana (Brasil)

Su nombre no pasa desapercibido para nadie, pues ha logrado convertirse en uno de los paraísos brasileños más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, lo que nadie cuenta es la letra pequeña que esconde este lugar. Pues, debido a que su fama la ha convertido en una de las playas más concurridas del país, los delincuentes han aprovechado para asaltar y robar a todo aquel que se descuide. Y es que, los turistas son el blanco fácil y perfecto, especialmente, cuando comienza el atardecer.

Playa Hanakapiai (Hawái)

Otro país de costa que se ha convertido en uno de los indispensables por los turistas es Hawái. Su cultura, gastronomía y hermosos paisajes han hecho del lugar uno de los grandes favoritos de muchos directores de cine. Pero, si estás pensando acudir estas vacaciones, te recomendamos tener mucha precaución si vas a la playa Hanakapiai, en la costa Na Pali de Kauai.

Playa Hanakapiai | Imagen de Jeff Kubina, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Aunque presenta una apariencia caribeña y paradisíaca, lo cierto es que es una de las playas más mortales del mundo. En esta ocasión, el problema reside en que no hay existencia de un arrecife protector, por lo que sus aguas son muy peligrosas. Y es que, sus grandes olas y fuertes corrientes le han costado la vida, incluso, a muchos nadadores profesionales. Además, como dato extra, informamos que, debido a su peculiar ubicación, las operaciones de rescate son mucho más complicadas.