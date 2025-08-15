Picos de Rila: Todo lo que puedes hacer en este rincón búlgaro

Sofía, la capital de Bulgaria, es una ciudad ideal para descubrir en un par de días. Si tienes más tiempo disponible, una fantástica idea es organizar alguna excursión de ida y vuelta. Y un destino idóneo para ello son los Picos de Rila.

Ubicados en el corazón del país, a apenas dos horas de la capital, esta cordillera se ha convertido en todo un reclamo para los amantes de la naturaleza y el senderismo. De ella forman parte cumbres de casi 3000 metros que parecen acariciar el cielo, y también lagos glaciares que reflejan su tono azul y las nubes que lo cubren de vez en cuando.

Si te preguntas qué hacer una vez allí, debes saber que uno de los planes más populares en una visita a los Picos de Rila es recorrer la ruta de los Siete Lagos. Como su nombre bien indica, lleva a descubrir siete masas de agua, que se encuentran a diferentes alturas.

Picos de Rila | Pixabay

El lago de la Lágrima es el más bajo y el lago del Ojo el que está a mayor altitud. Entre medio, otros cinco, cada uno de ellos con su forma y belleza particular, regalando vistas panorámicas difíciles de olvidar.

Aunque pueda parecerlo, la cordillera de Rila es más que naturaleza. Así, cobijadas entre sus montañas se levantan pequeñas aldeas en las que descubrir la cultura de los Balcanes o degustar platos típicos como la banitsa, un pastel de queso, o la ensalada shopska.

También es posible conocer monumentos, como por ejemplo el Monasterio de Rila, fundado en el siglo X y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como ves, las posibilidades son de lo más variadas.

Monasterio de Rila | Pixabay

Decantarse por unas u otras o hacer un mix de todas ellas depende únicamente de tus gustos personales. Lo que está claro es que sea cual sea la opción que elijas, los Picos de Rila dan para mucho. Para una excursión de ida y vuelta desde Sofía, tal y como habíamos dicho al inicio, pero también para explorarlos durante días.