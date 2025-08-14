Descubre las Cascadas de Krka, una maravilla croata que no te puedes perder

Puede que de cara a este verano estés preparando un viaje a Croacia. Quizá sea un destino que todavía tienes en tu lista de pendientes, a la espera de encontrar el momento más adecuado para visitarlo. O tal vez nunca te hayas planteado descubrirlo. Pero si estás en este último grupo es, sin lugar a dudas, porque todavía no sabes que esconde maravillas como las cascadas de Krka.

Al sur del país, a aproximadamente 15 kilómetros por carretera de la ciudad de Sibenik, es donde se encuentra este regalo de la naturaleza. Forman parte del Parque Nacional de Krka, y están acompañadas de ríos y senderos transitados por curiosos con ansias de empaparse de la belleza de este tesoro natural.

Cuando hablamos de las cascadas de Krka, entonces, nos referimos a una sucesión de ellas. En total, 17 extendidas en un territorio de 800 metros. Porque el río Krka hace un recorrido de 70 kilómetros hasta desembocar en el mar Adriático, pero es en este punto exacto de Croacia donde se puede contemplar al máximo su belleza.

Cascadas de Krka | Pixabay

El paisaje alrededor de las cascadas de Krka es sencillamente espectacular. El agua ruge con fuerza, la vegetación brilla en colores vivos y las pasarelas de madera sirven de unión entre unas cascadas y otras.

Por si verlas de cerca y sacarles cientos de fotos no fuera suficiente, en los alrededores de las cascadas de Krka hay numerosas rutas de senderismo que permiten explorar el parque. También existe la posibilidad de subir a bordo de un barco y, en lugar de conocer la zona a pie, hacerlo navegando por el río.

Con suerte, durante la visita también se pueden avistar aves, pues hay más de 200 especies que tiene Krka como su hábitat natural. Por eso, entre fotógrafos y turistas, amantes de la naturaleza y aventureros, también es habitual encontrar a observadores de fauna.