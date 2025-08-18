Vive la magia de Hogwarts: El Museo del Ferrocarril de Madrid se convierte en un recorrido encantado para los fans de Harry Potter

Si eres fan de Harry Potter, te aseguramos que este plan te va a encantar. El Museo del Ferrocarril de Madrid celebra, un año más, el 'Back to Hogwarts', un recorrido tematizado que permite a los asistentes pasear por los distintos espacios llenos de sorpresas y decorados como los escenarios de las películas. ¡Además, podrás hacerte fotos como auténticos alumnos de Hogwarts!.

A lo largo del trayecto por el Museo del Ferrocarril, los visitantes pueden sentir la emoción del viaje mientras se preparan para descubrir en qué casa los colocará el Sombrero. Además, quienes participan el 1 de septiembre entre 09:00 y las 10:15h vivirán la emblemática cuenta atrás a las 11:00 horas, replicando la salida del Expreso de Hogwarts desde Londres.

La experiencia dura aproximadamente media hora y las entradas son gratuitas, aunque es necesario reservar previamente. Cada pase es limitado a cuatro por persona y los menores de 18 años deben de ir acompañados de un adulto. Este evento forma parte de una tradición que celebra el inicio del curso escolar en Hogwarts y coincide con el 20 aniversario del reestreno en cines de Harry Potter y el Cáliz de Fuego.

Si estas en Madrid a finales de agosto, no dejes pasar la oportunidad de sumergirse en un mundo de magia, varitas y hechizos. El Museo del Ferrocarril te espera para que vivas un viaje inolvidable hacia Hogwarts y sientas la emoción de ser un verdadero mago por un día.