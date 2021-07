Estas son las 15 playas más espectaculares y sorprendentes de Asturias

Hemos escogido 15 pero podían haber sido 20 o 25 porque son más de 200 las playas que dibujan la costa de Asturias, a cada cual más bella; claro que hoy no nos hemos decidido por las más bonitas ni por las más accesibles, tampoco por las que tienen bandera azul o las que reciben más visitantes, hoy hemos elegido las 15 playas asturianas mas sorprendentes y espectaculares, esas a las que llegas y te olvidas de ibas buscando el sol, la arena y el mar y te quedas embobado disfrutando del paisaje tanto si el día es luminoso, cálido y bello como si los vientos del norte lo han torcido y ya refresca.

Empezaremos por decirte que si quieres visitar las playas más espectaculares e incluso las más peculiares de Asturias deberías ponerte Llanes por destino porque esta bellísima localidad pesquera es también rica en playas ¡y qué playas!; la de Gulpiyuri que, que además de ser una playa pequeña, es de interior; la de Cobijeru, también de interior, también en Llanes y, además, de difícil acceso pero no te arrepentirás de acercarte a descubrirla; ¿más playas curiosas de Llanes? la de Villanueva, que es un canal o la de Guadamía, que separa Ribadesella de Llanes y es un paisaje kárstico junto al mar realmente espectacular; la de Cue es un escándalo de playa, con piscina natural en pleamar; la playa de Poo enclavada en un entorno natural imponente y, como la de Cue, con su propia piscina natural en pleamar; la playa de la Huelga, seguimos en Llanes, es ideal para disfrutar de las puestas de sol más espectaculares del norte y la de Cuevas el Mar, con sus cuevas y sus rocas es de nuestras favoritas (y no solo nuestra, es una de las playas más visitadas de Asturias); la de Buelna es nuestra última recomendación en Llanes y para visitarla también te recomendamos que mires las mareas porque en función de cómo esté de alta o baja cuando llegues te encontrarás con 50 metros de playa o con un kilómetro.

Es verdad que Llanes tiene playas espectaculares y sorprendentes pero hay más, en Cudillero por ejemplo puedes visitar la playa del Silencio, un arenal entre acantilados de no fácil acceso y donde el mar susurra ante la protección de los gigantes de piedra; la playa de Oleiros, también en Cudillero, es sencillamente preciosa, con acantilados, pinar, arena blanca... no le falta detalle natural alguno; en Tapia de Casariego hay también dos playas de escándalo, la de La Paloma es famosa por sus islotes y la de Serantes porque está en un entorno rural y es ideal para la pesca deportiva y el submarinismo; la playa de la Ñora, en Villaviciosa, es en realidad una cala a los pies de un mirador del que te costará bajar para pisar la arena porque la vista desde arriba es ciertamente subyugante; y para terminar, aunque no por eso en último lugar, nos toca hablar de la playa de Portizuelo porque su paisaje rocoso es sencillamente espectacular, tanto que cuentan que era el paseo favorito del Nobel asturiano Severo Ochoa.