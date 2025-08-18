¿Te atreverías a pasar una noche en el Cementerio de la Almudena de Madrid? Así son sus visitas teatralizadas nocturnas

Durante los meses de verano, los visitantes pueden explorar el cementerio y disfrutar de las visitas teatralizadas al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena al caer la noche, en grupo reducidos, acompañados por un guía especializado que contextualiza los hitos históricos y artísticos de este lugar. A lo largo del recorrido, actores de la compañía dirigida por Sergio Pazos dan vida a personajes ilustres enterrados allí, desde políticos hasta escritores y artistas, haciendo que cada historia cobre vida ante los ojos del público. Cada año se introducen nuevas escenas y se modifican algunos tramos del recorrido para que las visitas sean experiencias distintas.

Cada visita, de aproximadamente dos horas y media, se realiza bajo una iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar la belleza de mausoleos, esculturas, senderos. Aunque el paseo es mayormente a pie, se recomienda llevar una silla para quienes necesitan descanso, ya que no se permite usar las tumbas como asiento.

Las entradas tienen un precio de 10 euros, con opción reducida de 8 euros y gratuita para niños hasta 7 años. Los horarios varían según el mes: En agosto de 20:30 a 23:00 y septiembre de 20:00 a 22:30.

Si buscas una actividad nocturna diferente este verano, no dejes pasar la oportunidad de recorrer el Almudena entre sombras y luces, escuchando historias que cobran vida frente a tus ojos. Un plan que te espera bajo el cielo estrellado de Madrid.