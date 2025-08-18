NOCHE CULTURAL
¿Te atreverías a pasar una noche en el Cementerio de la Almudena de Madrid? Así son sus visitas teatralizadas nocturnas
Este verano, el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena se transforma en un escenario único donde la historia y el arte cobran vida bajo la luz de la luna. Servicios Funerarios de Madrid (SFM) retoma hasta el 7 de septiembre las Visitas Teatralizadas Nocturnas, una experiencia que permite recorrer este emblemático lugar de una forma completamente diferente.
Publicidad
Durante los meses de verano, los visitantes pueden explorar el cementerio y disfrutar de las visitas teatralizadas al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena al caer la noche, en grupo reducidos, acompañados por un guía especializado que contextualiza los hitos históricos y artísticos de este lugar. A lo largo del recorrido, actores de la compañía dirigida por Sergio Pazos dan vida a personajes ilustres enterrados allí, desde políticos hasta escritores y artistas, haciendo que cada historia cobre vida ante los ojos del público. Cada año se introducen nuevas escenas y se modifican algunos tramos del recorrido para que las visitas sean experiencias distintas.
Cada visita, de aproximadamente dos horas y media, se realiza bajo una iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar la belleza de mausoleos, esculturas, senderos. Aunque el paseo es mayormente a pie, se recomienda llevar una silla para quienes necesitan descanso, ya que no se permite usar las tumbas como asiento.
Las entradas tienen un precio de 10 euros, con opción reducida de 8 euros y gratuita para niños hasta 7 años. Los horarios varían según el mes: En agosto de 20:30 a 23:00 y septiembre de 20:00 a 22:30.
Si buscas una actividad nocturna diferente este verano, no dejes pasar la oportunidad de recorrer el Almudena entre sombras y luces, escuchando historias que cobran vida frente a tus ojos. Un plan que te espera bajo el cielo estrellado de Madrid.
Publicidad