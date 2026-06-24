7 playas paradisíacas que casi nadie conoce

El Mediterráneo esconde todavía paraísos secretos, quizá porque durante muchas décadas las zonas costeras más populares han atraído a la mayor parte de los viajeros (la Costa Azul, la del Sol, el Levante español, islas como las Baleares o Sicilia…) mientras otras zonas permanecían secretas, casi ocultas… Hoy vamos a visitar hasta 7 playas paradisíacas que son, todavía, poco populares (lo que las hace más paradisíacas si cabe).

Empezamos por un destino que, año a año, va ganando popularidad por su belleza mediterránea y sus precios todavía más bajos que en los destinos clásicos del Mediterréneo: Albania; nos vamos después a Turquía, que conserva todavía paraísos escondidos, y terminaremos en Grecia, Sicilia y Cerdeña:

Krorez Beach, en Albania

Krorez Beach | Imagen cortesía de Turismo de Albania

Esta playa está en una bahía cerrada entre montañas y sus aguas parecen, por su color, del Caribe; es verdad que es popular entre los albaneses pero muy poco conocida por los turistas europeos, incluso por los que ya han visitado en alguna ocasión la Riviera Albanesa.

Kakome Beach, en Albania

Kakome Beach | Imagen cortesía de Turismo de Albania

La Riviera Albanesa es atractiva a rabiar y, año a año, va ganando adeptos pero la mayor parte de los viajeros no lleguen hasta Kakome Beach, esta playa sigue siendo un secreto bien guardado que enamora a quienes llegan a él por su paisaje salvaje y natural, casi virgen.

Akvaryum Koyu, en Turquía

Akvaryum | Imagen de Tamer BÜKE, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Esta isla es, sin duda, la más bella del Egeo turco; su nombre significa ‘bahía acuario’ y toda ella es un paraíso menos famoso de lo que merece (quienes la conocen lo saben…).

Çayagzi Beach, en Turquía

Çayagzi | Imagen de Сашка Денисов, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Otro destino turco alternativo a Estambul y a la Riviera Turca es la península de Datça; es ahí donde está esta playa, Çayagzi Beach, un auténtico paraíso casi desconocido.

Vlychada Beach, en Grecia

Vlychada | Imagen de Olaf Tausch, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Está en la isla de Tilos, una isla mucho menos visitada que las clásicas (Santorini, Mikonos, Corfú, Rodas…) pero igualmente paradisíaca sino más; esta playa en particular, Vlychada Beach, es de una belleza deslumbrante, algo así como el Mediterráneo eterno.

Cala Coticcio, en Cerdeña

Coticcio | Imagen cortesía de Turismo de Cerdeña

Con saber que los sardos conocen a esta playa como ‘la Tahití de la Cerdeña’ ya podrás hacerte una idea de cómo es… una playa absolutamente paradisíaca que si bien es cierto que va ganando popularidad todavía es bastante desconocida entre los turistas que viajan a Caprera, una isla del archipiélago de La Maddalena, al noroeste de Cerdeña.

Cala del Bue Marino, en Sicilia

Cala del Bue Marino | Imagen de roberto from italy, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

En Sicilia los viajeros van en masa a San Vito Lo Capo mientras en la Cala del Bue Marino (ubicada muy cerca de ésta) el ambiente es mucho más tranquilo y relajado y la belleza del paisaje con la playa como protagonista, deslumbrante.