6 playas mediterráneas que parecen del Caribe

Quien busca una playa caribeña no solo busca aguas cálidas sino una suerte de equilibrio entre aguas color turquesa, esmeralda y prístinas y arena fina y blanca en las que bañarse es un refrescante placer; y eso además que de que el entorno acompañe, es decir, no cuentan las playas urbanas… Seguro que ya estás pensando en algunas playas europeas, españolas incluso, que encajan de escándalo en esta definición, nosotros vamos a proponerte algunas para que elijas destino de playa y verano ya mismo (sin viajar al Caribe pero haciendo como si sí…):

Playa de Ses Illetes, en Formentera

Playa de Ses Illetes | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

En España nos quedamos con la que pasa por ser la playa más caribeña de toda Europa: arena blanca, aguas transparentes en tonos que van del turquesa a la más absoluta transparencia y un entorno natural, literalmente, de escándalo; está al norte de Formentera y si el paraíso terrenal fuera de playa y mar, no nos cabe duda alguna de que estaría aquí, sería esta playa, Ses Illetes, especialmente si la visitas en junio antes de que lleguen todos los turistas.

Playa de los Conejos, en la Isla de Lampedusa, Sicilia

Playa de los Conejos, Lampedusa | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Esta playa es, probablemente, la que más recuerda a las playas caribeñas en su conjunto y pasa por ser, además, una de las más bonitas de Europa (que ya es decir…); debe su fama al color del agua que recuerda a las playas de las Bahamas ¿qué puede haber más caribeño que eso? La arena blanca y fina que también se disfruta en esta playa, claro.

Porto Katsiki, en la isla de Lefkada, Grecia

Porto Katsiki, Grecia | Pixabay

Grecia también tiene sus playas caribeñas, por supuesto, pero hay una que, a nuestro parecer, se lleva la palma, es Porto Katiski porque es, además, una de las playas más espectaculares del Mediterráneo: por sus aguas que van del azul eléctrico al turquesa y su arena podría ser una playa caribeña pero además su entorno es único porque está junto a unos acantilados blancos que ofrecen, con la playa, un paisaje inolvidable.

Elafonissi Beach en Creta, Grecia

Playa de Elafonissi | Pixabay

El aspecto tropical en general y caribeño en particular de esta playa cretense salta a la vista: arena de blanca a rosada, aguas poco profundas y cristalinas ¡prístinas!. Además el paisaje circundante acompaña y hace que su aspecto tropical sea si cabe mayor que en otra playas paradisíacas griegas como Porto Katsiki.

Sakarun Beach, en Croacia

Sakarun Beach | Laurent de Walick from The Hague, The Netherlands, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Está en Croacia y es famosa por sus aguas poco profundas y de una transparencia extraordinaria, propia de las playas caribeñas, tanto es así que suele decirse que Sakarun Beach es una de las playas más tropicales de todo el mar Adriático. Estando en Croacia no podemos dejar de recomendar otra playa que comparte con Porto Katsiki el estar junto a unos altos acantilados, hablamos de Stivina Beach, famosa por sus aguas cristalinas (lo que nos hace considerarla entre las playas caribeñas) y por su espectacular paisaje. ¿Lo que las hace menos caribeñas? Su arena... que no es tal, son piedras, pero si eres de los que se lleva regular con la arena fina te sentirás bien.

La Pelosa, en Cerdeña, Italia

La Pelosa | Imagen cortesía de Turismo de Cerdeña

Con su arena blanca y fina y su mar poco profundo y de color esmeralda, La Pelosa parece una playa del Caribe más que del Mediterráneo pero está justo ahí, en el mar Mediterráneo, concrétame en la costa noroeste de la isla italiana de Cerdeña.