El Gozo de visitar Malta

Gozo es una isla que te atrapa y te engancha porque logra que te desenganches no solo del trabajo sino de todas tus rutinas habituales, consigue que bajes el ritmo, que descubras el slow life en su estado más natural y que disfrutes de ti mismo en un entorno realmente espectacular e inolvidable; para que veas que no mentimos, te diremos que la propuesta de la isla de Gozo es que empieces el día con una sesión de yoga que marcará el ritmo de todas las actividades que se sucederán después; se trata de una sesión de yoga revitalizante al amanecer (hay que madrugar sí… que slow life no significa dormir sino vivir despacio y placenteramente). ¿Dónde gozar de una sesión de yoga al amanecer para empezar el día con buen ánimo? En lugares tan ideales como Hondoq Bay, una bahía tranquila y pintoresca, o en Ramla Bay, una zona costera de arena rojo dorado y aguas cristalinas.

Yoga en la isla de Gozo | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Qué harás después de iniciar el día temprano, en la playa y practicando yoga? Te proponemos dos alternativas: una para turistas curiosos y tranquilos y otra para los amantes del turismo activo.

Gozo para turistas curiosos y tranquilos

Si lo que quieres es pasear Gozo y conocer la isla sin prisa lo ideal es que visites sus lugares más emblemáticos: el Jardín Botánico de San Lawrenz, el Templo megalítico de Ggantija, la fortaleza de la Ciudadela, la Catedral de la Asunción que guarda una importante colección de arte sacro y los dos museos más importantes de Gozo: el Museo Arqueológico y el Museo Etnográfico.

Gozo para amantes del turismo activo

¿Prefieres más actividad? Entonces lánzate al mar, no a nadar (que también) sino en kayak para recorrer la costa de la isla y llegar a lugares tan emblemáticos como Xlendi Bay, donde podrás hacer un descanso para comer en los restaurantes que rodean la playa; podrás remar también n cuevas ocultas, descubrir arcos esculturales, acantilados espectaculares… Y si quieres ver el mar bajo el mar, es decir, bucear, en Gozo podrás hacerlo durante horas…

El Gozo de visitar Malta para, irremediablemente, por la isla de Gozo ¿qué quieres más fiesta? Para eso ya está La Valeta.