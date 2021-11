Así se prepara Malta para la Navidad

Si eres de los que acostumbraba a viajar en Navidad seguro que, después de la imposiblidad de hacerlo hace un año, no estás dispuesto a perderte otro diciembre viajero ¿ya has elegido destino? Las cosas parece que tienden a complicarse por momentos y los datos de la pandemia en algunos países europeos no son los ideales, lamentablemente algunos de esos países son también magníficos destinos navideños, como sucede con Austria, y resulta complicado pensar actualmente en visitarlos (en el caso de Austria ahora mismo sería, de hecho, imposible porque el país está confinado); esa es la razón por la que cabe que estés valorando otras opciones: Andorra si eres un amante de los mercadillos navideños y de la nieve, Portugal también ofrece alternativas interesantes y por supuesto destinos nacionales pero ¿has pensado en Malta? Te contamos por qué deberías hacerlo.

Navidad en Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Malta es un país en el que la Navidad se vive intensamente y eso se nota, para empezar, en sus calles; la decoración navideña, sus luces y sus colores nos reagalan estampas de una belleza superlativa; a esta decoración navideña tan notable se une una gran tradición en lo que a los belenes tradicionales se refiere; en muchos hogares se colocan en las ventanas para que puedan ser admirados por todo el mundo y podrás hacer un recorrido casi interminable por las másd e 350 iglesias de Malta porque en la mayor parte de ellas descubrirás magníficos belenes realizados en diferentes materiales.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

A todo eso se une, en Valletta, una agenda cultural con nombre propio: Christmas in the City; esta agenda cultural arranca, como sucede con la mayoría de mercadillos y otros eventos ligados a la Navidad, esta misma semana e incluye coros, proyecciones navideñas, pasacalles... Un montón de actividades, muchas de ellas al aire libre, que podrás disfrutar sin miedo al frío porque en Malta no bajan de los 10 grados ni en los días más fríos del invierno.

En Gozo también tienen preparadas actividades especiales como el concierto de villancicos en el Monastrio de San Agustín los días 9 y 10 de diciembre o el belén viviente el día 11 del mismo mes.

Navidad en Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Quieres pasar la Navidad en Malta? Si viajas con niños no puedes perderte la Navidad de Popeye Village y si te gusta cumplir con las tradiciones, toma nota: el 24 de diciembre a las 12 de la noche se celebra la Misa del Gallo seguida de un desayuno inglés una hora más tarde; ya el día 25 también querrás acercarte a la iglesia porque en Malta es costumbre que los niños pequeños se disfracen ese día de personajes bíblicos y conviertan las calles en todo un espectáculo.