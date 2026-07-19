5 viajes de cuento de hadas

Hay lugares que son de cuento aunque no tengan castillo ni parque temático, lo son por el encanto de sus pueblos, por sus bosques que parecen encantados, por sus montañas que parecen mágicas envueltas en la niebla, por sus casitas de madera, por sus flores en primavera, por sus lagos en verano… y, sí, también en algunos casos por su vínculo con los propios cuentos o con quienes los escribieron. A continuación te sugerimos 5 de estos destinos de cuento de hadas:

Alsacia, en Francia

Estrasburgo. Alsacia (Francia) | Pixabay

La Alsacia francesa es un destino de cuento tanto en invierno como en verano, también en primavera y en otoño; lo es por sus calles empedradas, sus casas de entramado de madera, por los paisajes de viñedos que rodean estos pueblos y también por la belleza de las cigüeñas que coronan los campanarios de las iglesias; es verdad que las semanas antes de Navidad, entre luces y mercadillos, el encanto de la Alsacia francesa deslumbra pero en verano, gracias al sol y las flores, también lo hace y recorrer Estrasburgo, Obernai, Riquewihr, Eguisheim y Colmar es sentirte en un cuento de hadas (o en toda una colección de cuentos).

Valle del Loira, en Francia

Valle del Loira | Pixabay

El Valle del Loira es diferente la Alsacia aunque ambas zonas son francesas, en el Valle del Loira son los castillos los que crean un ambiente de cuento aunque no solo ellos, también los jardines renacentistas, los mercados franceses, los viñedos que salpican el valle y por supuesto los encantadores pueblos y sus ríos, ríos en los que puedes practicar kayak. Orléans, Blois, Amboise, Tours, Montsoreau… El Valle del Loira es muy diferente a la Alsacia, tal vez un poco menos de cuento a pesar de los castillos (pero solo un poco menos…).

Selva Negra, en Alemania

Gengenbach. Selva Negra. Alemania | Pixabay

La Selva Negra es el origen de muchos de los cuentos de hadas con los que hemos crecido y lo cierto es que, una vez conoces la zona, resulta fácil comprenderlo: los inmensos bosques se nos antojan mágicos, sus lagos rodeados de abetos son, literalmente, de cuento, también las cascadas y por supuesto los relojes de cuco, el ambiente mágico que crea la niebla y por supuesto los bonitos pueblos de la Selva Negra: Baden-Baden, Friburgo, Gengenbach, Schitach, Triberg…

Cotswolds, en Inglaterra

Bibury. Cotswolds. Inglaterra | Pixabay

Si buscas encanto rural inglés, el propio de los cuentos de hadas, tienes que viajar a los Cotswolds, una zona inglesa famosa por sus casas de piedra color miel, sus pequeños ríos, sus puentes de piedra, sus prados salpicados de ovejas y, por supuesto, los clásicos jardines ingleses. En los Cotswolds está Bibury, que pasa por ser el pueblo más bonito de Inglaterra, y también Burford, Bourton-on-the-Water, Lower Slaughter, Castle Combe…

Fiordos noruegos, en Noruega

Flam. Fiordos noruegos | Pixabay

¿Eres más de cuentos nórdicos? Entonces te encantará recorrer los fiordos noruegos en verano porque el paisaje que nos regalan es, sin duda, de cuento; aquí el ambiente de cuento nórdico lo dan las cascadas gigantes, las montañas casi verticales, los glaciares, las casas rojas y también los barcos que recorren los fiordos; Bergen es el pueblo, ciudad en realidad, más representativo de los fiordos noruegos pero ni mucho menos el único, aquí están también Flam, Aurland, Undredal, Geiranger o Loen.