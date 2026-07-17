Campos de lavanda en flor en Brihuega: mejores fechas, cómo llegar y todo lo que necesitas saber

Nos vamos hasta Guadalajara, a poco más de una hora de Madrid por la A-2, donde cada mes de julio ocurre algo que parece sacado de la Provenza francesa. Los campos que rodean Brihuega, el Jardín de la Alcarria, se tiñen de morado de punta a punta. Dos mil hectáreas de lavandín en flor, un aroma que se te queda en la ropa y un pueblo amurallado que se viste de fiesta para celebrarlo.

Fechas clave

Chica visitando los campos de lavanda de Brihuega | iStock

La floración depende del clima de cada primavera, así que ningún año es idéntico al anterior. La oficina de turismo señala la segunda y tercera semana de julio como la mejor época, y las dos semanas centrales del mes son la apuesta más repetida entre quienes vuelven cada verano.

El final tampoco admite negociación. La siega comienza a finales de julio o principios de agosto, cuando la flor pierde el morado y vira a gris, se completa hacia la segunda o tercera semana de agosto. Quien viaje en agosto se encontrará los campos cortados.

Un consejo de fotógrafo: madruga o espera al atardecer. La luz baja intensifica el morado, se agradece con el calor de la Alcarria y esquivas el grueso de visitantes de mediodía.

El Festival de la Lavanda

La cita estrella de la floración es el Festival de la Lavanda, que en 2026 cumple diez ediciones con cuatro conciertos al atardecer entre las hileras moradas de los campos de Malacuera-Olmeda del Extremo:

Sidecars abrió el 10 de julio

Luz Casal actuó el 11

Este fin de semana cierran Taburete (viernes 17)

(viernes 17) Duncan Dhu (sábado 18)

Si estás leyendo esto con idea de ir, date prisa: en la ticketera oficial las entradas de Taburete figuran agotadas, igual que ocurrió con Luz Casal, así que Duncan Dhu es la última oportunidad de la década.

Las puertas se abren a las 18:30 y la música empieza a las 20:45. Está pensado para pasear la plantación, tomar algo en la zona de restauración y ver caer el sol sobre la flor antes del concierto. Los asientos no van numerados, de modo que llegar pronto significa elegir sitio.

No hay código de vestimenta obligatorio, pero la tradición invita a vestir de blanco. El contraste con el morado es ya la imagen icónica del festival.

Pasear es gratis, pero cuidado

Conviene aclararlo porque genera confusión todos los años. Una cosa es el festival, que son conciertos de pago, y otra los campos, que son abiertos y se visitan gratis y por libre. Puedes recorrerlos a tu aire, sin horario ni entrada, y muchos visitantes combinan ambas cosas.

Para quien prefiera algo más, el Ayuntamiento organiza visitas guiadas los viernes, sábados y domingos de julio, a las 19:00 y a las 20:30, con salida desde el Parque de María Cristina y un precio de 3 euros por persona.

Aquí van unos avisos importantes:

Las plantaciones son fincas agrícolas privadas .

agrícolas . Camina por los pasillos entre hileras, no pises las matas y no arranques flores.

hileras, no pises las matas y no arranques flores. La lavanda de Brihuega no se planta para las fotos, sino para destilar aceite esencial que acaba en perfumería y cosmética.

El paisaje es el regalo colateral de un cultivo que arrancó hace más de cuarenta años, cuando Álvaro Mayoral, un maestro del pueblo, trajo de Francia unos esquejes de lavandín en la maleta.

Cómo llegar y dónde dejar el coche

Festival de la Lavanda captura de Google Maps | Google Maps

Primer aviso: Brihuega no tiene tren. El coche es la opción práctica, y desde Madrid el trayecto es sencillo: A-2, salida 73 (Torija), CM-2011 hacia Brihuega y en la primera rotonda la salida a la CM-2005. En total, unos 90 kilómetros desde la capital y 33 desde Guadalajara.

Segundo aviso: durante los fines de semana de julio se aplican restricciones de acceso al casco urbano para vehículos particulares y autocaravanas no autorizados. Lo mejor es aparcar en las zonas habilitadas y moverse a pie.

Tercer aviso: el recinto del festival dispone de parking gratuito junto a la entrada, en la carretera CM-2005, kilómetro 37, y la organización pide dos cosas muy concretas: acceder únicamente por ese punto y salir con antelación para sortear los atascos de las carreteras de acceso.

Un pueblo que merece la escapada entera

Detalle del castillo de Brihuega | Imagen de Håkan Svensson (Xauxa) en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

La flor es la excusa, pero Brihuega sostiene el viaje por sí sola. Hablamos de un Conjunto Histórico-Artístico con muralla de los siglos XI y XII. El castillo de la Piedra Bermeja y un casco antiguo que en julio se engalana de morado, con mercado de aire provenzal incluido.

Y la programación municipal se alarga hasta el 1 de agosto con planes para exprimir la visita:

Demostraciones de destilación en vivo en la Destilería Jardín de la Alcarria

en vivo en la Destilería Jardín de la Alcarria Visitas a los campos con cata de hidromiel de lavanda y quesos

de hidromiel de lavanda y quesos Talleres artesanales

Rutas a caballo

Vuelos en globo al amanecer

Parapente sobre el mar morado

Queda un fin de semana de conciertos y apenas dos de flor. Después llegarán las cuchillas, el morado se convertirá en aceite esencial y Brihuega volverá a ser un secreto hasta el próximo julio. Tú decides.