IATA publica nuevas directrices para viajar con mascotas en la cabina del avión: estas son las recomendaciones

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha publicado nuevas directrices operativas para ayudar a las aerolíneas a gestionar el transporte de mascotas en cabina durante todas las etapas del viaje, desde la reserva hasta la llegada al destino.

La iniciativa se suma a la guía sobre viajes con perros de servicio publicada recientemente por la organización y forma parte de un esfuerzo para mejorar la uniformidad en el transporte aéreo de animales.

Las directrices incluyen procedimientos recomendados para la gestión de los viajes con mascotas en las fases de reserva, facturación, embarque, experiencia a bordo y llegada, con el objetivo de ofrecer una experiencia más predecible para los pasajeros, manteniendo la seguridad, el bienestar animal y la eficiencia operativa.

Perro en el asiento del avión durante un vuelo | iStock

El director global de Carga de IATA, Brendan Sullivan, ha destacado que las mascotas son "un miembro muy querido de la familia" y subrayó la necesidad de que los viajeros dispongan de información clara sobre qué esperar en cada etapa del viaje. "Los viajeros bien preparados y las mejores prácticas del sector permiten a las aerolíneas ofrecer una experiencia segura, consistente y eficiente para quienes viajan con sus mascotas", afirmó.

La organización justifica esta iniciativa en los resultados de su Encuesta Mundial de Pasajeros 2025, según la cual aproximadamente una cuarta parte de los encuestados ha viajado o consideraría viajar con una mascota.

Entre quienes manifestaron ese interés, el 41% señaló como principal dificultad la incertidumbre sobre la elegibilidad de las mascotas para viajar, el 36% afirmó no tener claras las políticas de las aerolíneas y el 34% mostró dudas sobre el proceso general para viajar con un animal de compañía.

Perro viajando en un avión | Gtres

Directrices para viajar con mascotas

Entre las recomendaciones incluidas en las nuevas directrices, la IATA señala que podrán viajar en cabina los gatos y perros que cumplan los requisitos del contenedor CR1 de la organización, así como otros animales siempre que se ajusten a esas mismas condiciones.

Asimismo, recomienda que las aerolíneas dispongan de una política de transporte accesible, detallada y compatible con la normativa vigente en los países de origen, tránsito y destino.

Las directrices también establecen que las reservas para viajar con mascotas se realicen con entre 48 y 72 horas de antelación y que los pasajeros aporten la documentación necesaria, como certificados de salud, permisos y registros de vacunación.

Además, indican que la gestión de la reserva debe efectuarse mediante el código SSR PETC en los sistemas de reserva, al tiempo que advierten de que las plataformas de terceros pueden no admitir esta funcionalidad.