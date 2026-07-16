Dónde se rodó La casa del dragón en España: todas las localizaciones que aparecen en la serie

Aunque la tercera temporada de La casa del dragón apuesta por grandes decorados y recreaciones digitales, España dejó una huella imborrable en las dos primeras entregas de la serie. Desde ciudades medievales hasta castillos y jardines frente al mar, estos son los escenarios reales que dieron vida al universo de los Targaryen.

Si eres fan de La casa del dragón y siempre has querido recorrer los escenarios donde se rodaron algunas de sus escenas más espectaculares, no hace falta viajar a Poniente. Durante las dos primeras temporadas, España fue uno de los grandes platós de la producción de HBO, con localizaciones que sirvieron para recrear algunos de los lugares más emblemáticos de los Siete Reinos.

Aunque la tercera temporada ha reducido la presencia de escenarios reales en favor de grandes decorados y efectos digitales, estos rincones españoles siguen siendo una visita obligada para cualquier seguidor de la saga.

Cáceres, el corazón de Desembarco del Rey

La ciudad monumental de Cáceres fue una de las grandes protagonistas del rodaje. Sus calles empedradas, palacios y arquitectura medieval permitieron recrear diferentes escenarios de Poniente, especialmente Desembarco del Rey y Antigua, donde se encuentra la Casa Hightower.

Cáceres, en Extremadura | iStock

En total, la producción utilizó alrededor de 25 localizaciones repartidas por la ciudad. Lugares tan reconocibles como la Plaza Mayor o la Torre de Bujaco aparecen transformados en escenarios del universo creado por George R. R. Martin.

Trujillo, una plaza conquistada por los dragones

A pocos kilómetros de Cáceres se encuentra Trujillo, otro de los enclaves elegidos por HBO. Su impresionante castillo y la Plaza Mayor ayudaron a ampliar la imagen de la capital de los Siete Reinos durante varias escenas de la serie.

Trujillo, en Cáceres, Extremadura | iStock

Uno de los detalles más curiosos del rodaje fue la transformación de la emblemática estatua de Francisco Pizarro, que fue sustituida digitalmente por la figura de un dragón para integrarla en el universo fantástico de la producción.

Los jardines de Santa Clotilde, un rincón de la Fortaleza Roja

Jardines de Santa Clotilde | Imagen de José Luis Filpo Cabana - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19175989

Con vistas al Mediterráneo, los jardines de Santa Clotilde, situados en Lloret de Mar (Girona), también formaron parte de la serie. Este elegante jardín renacentista, rodeado de acantilados y vegetación, se convirtió en los jardines de la Fortaleza Roja, uno de los escenarios más representativos de Desembarco del Rey.

La Calahorra, el escenario español que se convirtió en Pentos

Castillo de La Calahorra, Granada | iStock

El recorrido termina en la provincia de Granada. Allí, el Castillo de La Calahorra fue el encargado de dar vida a Pentos, una de las Ciudades Libres del universo de La casa del dragón. Su silueta renacentista y su ubicación privilegiada a los pies de Sierra Nevada encajaron a la perfección con la estética de la serie.

Un viaje por Poniente... sin salir de España

Aunque la acción transcurra en un mundo de fantasía, muchos de los escenarios más espectaculares de La casa del dragón están mucho más cerca de lo que imaginas. Cáceres, Trujillo, los jardines de Santa Clotilde y el Castillo de La Calahorra siguen siendo destinos imprescindibles para los amantes de la serie y una excusa perfecta para descubrir algunos de los rincones más sorprendentes de España.