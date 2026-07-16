El mapa de Madrid con rutas gratuitas para descubrir los escenarios de series como Valeria, Furia o Poquita Fe

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el mapa cultural ilustrado 'Nuevas comedias madrileñas', que retrata hasta 21 localizaciones vinculadas a ocho series rodadas en la capital, junto a la tercera edición del programa de visitas 'Madrid en la pantalla', que ofrecerá siete rutas guiadas gratuitas durante el verano para descubrir el patrimonio audiovisual de la ciudad.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado las nuevas propuestas municipales en el Teatro Magno, donde ha destacado que tanto el nuevo mapa como el programa de visitas invitan a descubrir Madrid "a través de su legado audiovisual, conectando cultura, historia y turismo con las producciones cinematográficas y televisivas rodadas en la ciudad".

Así, este nuevo mapa ilustrado propone un recorrido visual por 21 enclaves icónicos que aparecen en las series 'Poquita fe', 'Paquita Salas', 'Machos Alfa', 'Valeria', 'Su Majestad', 'Furia', 'Arde Madrid' y 'El Ministerio del Tiempo'.

La publicación, escrita por Pedro Sánchez Castrejón e ilustrada por Van Saiyan con un estilo de cómic retro, incluye referencias a espacios como el Museo Chicote, el bar Válgame Dios, el restaurante La Carmencita, el Palacio de la Duquesa de Sueca, el Palacio de los Condes de Paredes de Nava, la Cuesta de Moyano o el Faro de Moncloa, entre otros escenarios representativos de estas producciones.

Con este proyecto, el Ayuntamiento busca rendirle homenaje a la nueva comedia de los años 70 y 80, tradición boyante del audiovisual madrileño, que revive con estos títulos. El proyecto cuenta con el apoyo del Foro por Madrid, a través de la Oficina de Proyectos Estratégicos y Participación Empresarial del Área de Economía, Innovación y Hacienda.

Este nuevo mapa se distribuye en bibliotecas, puntos de información turística y centros culturales. Su formato digital está disponible en la web de Madrid Destino, en el portal oficial de turismo de la capital y en la web de Madrid Film Office.

7 rutas guiadas sobre el patrimonio audiovisual madrileño

Por otro lado, 'Madrid en la pantalla' ofrecerá hasta siete paseos guiados con los que explorar la ciudad mediante el cine y serie. Se desarrollará entre el 18 de julio y el 20 de septiembre, con rutas guiadas todos los sábados y domingos inspiradas en las publicaciones de turismo de pantalla de Madrid Film Office.

El programa arrancará el 18 de julio con el itinerario 'Nuevas comedias madrileñas', basado precisamente en el nuevo mapa ilustrado y centrado en escenarios de series como Poquita fe, Paquita Salas, Machos Alfa o Valeria.

Otra de las propuestas es 'El Madrid de Concha Velasco' (19 de julio, 8 de agosto y 6 de septiembre), que realizará un recorrido por la vida y obra de una de las actrices más queridas del cine español. Asimismo, los seguidores del cine de Pedro Almodóvar también podrán disfrutar de una ruta basada en sus películas con el paseo 'El Madrid de Pedro Almodóvar' (25 de julio, 2 de agosto y 12 de septiembre).

A este proyecto se suma 'El Paisaje de la Luz en la pantalla' (26 de julio y 23 de agosto), un itinerario por los monumentos, edificios y espacios singulares de este paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial en 2021, a través de títulos como 'Manolo, guardia urbano' (1956), 'El pisito' (1959), 'El fabuloso mundo del circo' (1964) o 'El día de la bestia' (1995).

Además, 'Chamberí, plató de cine' llegará los días 1 de agosto y 13 de septiembre. Por su parte, 'Tetuán, un distrito de cine' (16 de agosto y 19 de septiembre), recorrerá los escenarios de producciones tan icónicas del cine español como 'Mi tío Jacinto' (1956), 'El Lute, camina o revienta' (1987), 'Abre los ojos' (1997) y 'Volver' (2006).

Las visitas estarán guiadas por la asociación Carpetania Madrid y serán gratuitas, previa retirada de entrada. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento busca consolidar Madrid como destino de turismo de pantalla y poner en valor su patrimonio cinematográfico y televisivo mediante nuevas experiencias culturales dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

Conciliación con los vecinos

Durante la presentación, la delegada también ha resaltado que el Consistorio está trabajando en buscar "nuevas medidas de deslocalización de los rodajes" para reforzar la convivencia entre los equipos de producción y los vecinos, quienes "no pueden sufrir siempre molestias".

"Yo creo que nuestro foco y cómo trabajamos desde Turismo es precisamente la sostenibilidad, y la sostenibilidad no se entiende sin esa convivencia que tiene que haber entre residentes y turistas", ha afirmado en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha destacado la importancia de la industria audiovisual en la ciudad de Madrid, resaltando que el impacto de este sector entre los años 2021 y 2024 fue de 1.500 millones de euros y generó más de 10.100 empleos.