Lo mejor de los Cotswolds: colinas verdes y pueblos que parecen de película

En el corazón de Inglaterra, entre praderas onduladas, muros de piedra y tejados de pizarra, se extiende una de las zonas más bellas de todo el Reino Unido: los Cotswolds. Como recién salidos de un cuento, estos paisajes se han convertido en escenarios de película y en inspiración para ambientar muchas novelas. Además, han sido declarados Área de Belleza Natural Excepcional, algo que, sinceramente, no nos sorprende en absoluto.

Antes de continuar, cabe señalar lo acertado de su nombre. 'Cotswolds' proviene de la unión de dos palabras, 'cots' y 'wolds', que se traducen como 'refugios de ovejas' y 'colinas'. Dos términos que definen perfectamente la esencia de esta bonita región inglesa, repleta de prados verdes, granjas antiguas y pueblos rurales de ensueño.

Los Cotswolds cuentan con numerosas rutas de senderismo que permiten descubrir la zona con tranquilidad, recorriendo bosques y pastos infinitos, admirando castillos y pueblos de color miel. Una de las más conocidas es la Cotswold Way, con 150 kilómetros preparados para disfrutar no solo de los atractivos ya mencionados, sino también de jardines históricos, como Hidcote Manor, pubs tradicionales, mercados locales o casas de té.

Pero más allá de la naturaleza y los paisajes, si algo hace inolvidable a los Cotswolds son sus aldeas construidas en piedra, en colores cálidos que brillan, sobre todo, al atardecer. Hay muchos, salpicados aquí y allá, pero hay algunos que merecen mención especial.

Bibury, con su famosa hilera de casas, Arlington Row, es considerado por algunos el pueblo más bonito de todo el país. Castle Combe, por su lado, desprende un magnetismo tan grande que hay productores que se han visto atraídos por él como si de un imán se tratara para rodar allí series y películas, como Stardust.

No son los únicos, no obstante, que se han ganado por su belleza un hueco en nuestro listado de recomendaciones. Aquí tampoco pueden faltar Stow-on-the-Wold, cargado de tiendas de antigüedades y tabernas tradicionales, ni Bourton-on-the-Water, popularmente conocido como la 'Venecia de los Cotswolds' por los puentecitos que cruzan el río Windrush a su paso por allí.

Podríamos alargar todavía más la lista, pero nos quedaríamos sin espacio si quisiéramos nombrar todos los encantos de esta región inglesa. Así, lo mejor es viajar hasta ella y conocer de primera mano sus colinas verdes, sus pueblos mágicos y la calma que reina entre tanta naturaleza.