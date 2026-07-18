Duelo al sol mediterráneo: la Costa Amalfitana frente a la Costa Azul

Los paisajes de la Costa Amalfitana y sus pueblos costeros y coloridos son todo un espectáculo bajo la luz mediterránea, una luz que también se disfruta en la Costa Azul donde las playas son más grandes y mejores; además en algunos lugares concretos de la Costa Azul hay más glamour, más lujo e incluso más cultura aunque a romanticismo y encanto es difícil superar a la Costa Amalfitana. Si nos vamos a asuntos más prácticos es verdad que resulta más fácil moverse por la Costa Azul en verano que hacerlo por las carreteras estrechas y enrevesadas de la Costa Amalfitana… Pero vayamos a los detalles:

Pueblos y paisajes

Costa Amalfitana | Pixabay

La competencia aquí es reñida pero los acantilados y los pueblos que parecen colgados y pintados sobre el mar en la Costa Amalfitana se nos antojan imbatibles, ganan así por encanto a los de la Costa Azul que ofrecen por su parte un extra de glamour porque en esta zona de Francia más que de pueblos con encanto hablamos de pequeñas ciudades con glamour. Dos ejemplos de pueblo / ciudad que responden a este planteamiento son Amalfi y Saint Tropez.

Playas

Niza | Pixabay

Las playas de la Costa Amalfitana son como sus pueblos: pequeñas, bonitas y con mucho encanto; claro que las playas de la Costa Azul son muchas más y mucho más diversas: hay playas urbanas con todos sus servicios y calas recónditas y secretas entre las unas y las otras, un mundo de arenales y mar Mediterráneo mientras que en la Costa Amalfitana hablamos más de cantos rodados que de arena fina. Así que si lo tuyo es la playa, a la Costa Azul.

Excursiones

Capri | Pixabay

Desde la Costa Amalfitana puedes descamarte un día a Capri o a Pompeya y subir al Monte Vesubio, esas como las excursiones estrella saliendo de la zona de la la propia Costa Amalfitana que es un destino espectacular en sí misma, pueblo a pueblo (Amalfi, Positano, Ravello,…); en la Costa Azul puedes escaparte a Mónaco e incluso cruzar la frontera y visitar Italia, eso además de acercarte a la Provenza después, eso sí, de haber disfrutado a lo grande de la propia Costa Azul en Saint Tropez, Menton, Villefranche-sur-Mer, Éze…

Ambiente

Mercado. Niza | Pixabay

Ya te anticipamos que elegir destino entre la Costa Azul y la Costa Amalfitana fijándote solo en este punto, el ambiente, es solo una cuestión de gustos personales porque en ambas zonas mediterráneas el ambiente en verano es magnífico, ahora bien, en la Costa Amalfitana es más tradicional y romántico, 100% italiano a pesar del turismo mientras en la Costa Azul es más sofisticado, más glamuroso e incluso más internacional por el aluvión de turistas no solo locales sino también de otras partes del mundo que eligen como destino cada año las playas de la Costa Azul.

Gastronomía

Limones en Sorrento, Costa Amalfitana | Pixabay

Con la gastronomía, las cosas de comer, nos pasa lo mismo que con el ambiente, es magnífica en ambos destinos y solo una cuestión de gusto y paladar que te decidas por una u otra: la Costa Amalfitana sabe a gelato de limón y a mozzarella di bufala, a pasta fresca, marisco, pescado, limoncello: los limones de Amalfi son de fama mundial así que todo lo que se prepara con ellos es típico de la Costa Amalfitana. En la Costa Azul no se come mal, al fin y al cabo estamos en Francia, un emblema de la alta cocina internacional, aquí podrás deleitarte con bouillabaisse, la socca, ensalada niçose, la pissaladière… y regar tus platos con vinos de la cercana Provenza.

Comodidad

Menton. Costa Azul | Pixabay

Puede parecer un punto intrascendente pero no lo es en absoluto si hablamos de la Costa Amalfitana porque moverse por ella en verano es harto complicado: si conduces no lo tendrás fácil en las calles estrechas y atestadas de coches y más difícil todavía te resultará aparcar, el transporte público es limitado y también está masificado en verano; en este sentido la Costa Azul, al ser un destino más amplio, resulta también más cómodo tanto si conduces como si optas por el transporte público.

Precios

Saint Tropez. Costa Azul | Pixabay

Ni la Costa Amalfitana ni la Costa Azul serán un viaje barato en pleno verano, ahora bien, por el tamaño de la oferta turística e incluso por su diversidad, es posible que consigas ajustar un poco más los precios en la Costa Azul que en la Costa Amalfitana; esto aplica tanto al hotel como a los restaurantes y la oferta gastronómica en general.

Conclusión

Costa Amalfitana | Pixabay

Si lo que buscas es un viaje que destile romance y belleza, encanto, paseos al atardecer y terrazas con vistas probablemente la Costa Amalfitana responda mejor a tus deseos viajeros; por el contrario si buscas un ambiente más internacional y glamuroso y sobre todo mejores playas, entonces será la Costa Azul el destino más ajustado a tus deseos viajeros. En cualquier caso ambos destinos son de lo mejor que puedes disfrutar en el Mediterráneo así que lo de echar una moneda al aire y que el azar decida por ti tampoco se nos antoja una mala opción.