5 destinos de cuento para visitar con niños

No estamos pensando en parques de atracciones y juegos hechos, efectivamente, para divertir a los niños (y a los no tan niños…), tampoco de pueblos de cuento y Navidad aunque encajarían muy bien como destinos infantiles de escándalo en diciembre sino de lugares de cuento ya sea porque han inspirado cuentos o porque los cuentos y relatos épicos nacieron en ellos. Prepara la maleta porque querrás visitarlos todos:

Bremen y sus músicos de cuento

Bremen | Pixabay

¿Recuerdas a los músicos de Bremen? El famoso cuento de los hermanos Grimm está ambientado en una localidad que ejerce, además, como punto final de una ruta de cuento, la que recorre el universo alemán de los célebres cuentos de los hermanos Grimm y otros autores populares; una ruta de unos 600 kilómetros que, antes de llegar a Bremen, pasa por diferentes lugares asociados a estos inolvidables creadores y sus cuentos como Kassel (donde escribieron y publicaron muchos de sus cuentos los hermanos Grimm), Sababurg (donde está el Castillo de la Bella Durmiente de Perrault), Trendelbrug (donde verás la torre de Rapunzel y los hermanos Grimm) y por supuesto Hameln.

Hameln, la ciudad del flautista de Hamelin

Hamelin | Pixabay

Tan famoso como los músicos de Bremen es el flautista de Hamelin, una leyenda alemana ambientada en Hameln que los hermanos Grimm recogieron a modo de cuento; aquí podrás seguir rutas trazadas al hilo del cuento y disfrutar, particularmente en verano, de espectáculos callejeros e interpretaciones teatrales relacionadas con el famoso cuento. Las ratas, tan popularmente denostadas, se desquitan de ese rechazo en el universo de los cuentos y los dibujos animados y su lugar en el mundo favorito bien podría ser Hamelin. ¿Visita obligada? La Casa del Flautista de Hamelin.

Colmar, el pueblo de la Bella y la Bestia

Colmar | Pixabay

Colmar es un pueblo francés precioso, tan bonito que suele aparecer siempre en las listas de los pueblos más bonitos del país galo y de toda Europa (también del mundo), es también famoso por su ambientación navideña pero, en lo que respecta a los cuentos, es además el lugar en el que ocurre uno de los cuentos más bonitos del mundo: la Bella y la Bestia. Colmar es, al menos en la adaptación cinematográfica del cuento filmada y firmada por la factoría Disney, el pueblo de Bella ¿cómo no querer pasearlo y si has gozado a lo grande de esta película de animación?.

Londres, la ciudad de Peter Pan y de Alicia en el País de las Maravillas

Londres | Pixabay

¿Londres es una ciudad de cuento? Así, a bote pronto, resulta difícil imaginar una gran ciudad moderna como un lugar de cuento pero lo cierto es que Londres lo es y no solo porque además de ser una ciudad moderna es una ciudad histórica sino también porque aquí fue donde Peter Pan, Campanilla y Wendy vivieron sus aventuras y fue también el lugar al que llegó volando la niñera más famosa y mágica del mundo, Mary Poppins.

Odense, la ciudad e Hans Christian Andersen

Odense | Pixabay

Odense es la ciudad danesa en la que nació Hans Christian Andersen, uno de los más célebres autores de cuentos infantiles (cuentos como La Sirenita, el Patito Feo, El Soldadito de Plomo…); en esta localidad podrás visitar un museo interactivo dedicado a este escritor y a su universo literario, un museo hecho a la medida de los más pequeños y en el que disfrutarán a lo grande.