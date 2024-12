Bergen: fiordos, Navidad y la ciudad de pan de jengibre más grande del planeta

No cabe duda de que la Navidad es la época más mágica del año para muchas personas y aquellos que disfrutan de ella lo hacen en cualquier parte, empezando por su propio hogar. Pero pese a ello, nunca está de más organizar una escapada de fin de semana o un viaje de varios días para recorrer unas calles diferentes, con decoraciones, alumbrados, mercadillos o actividades navideñas distintas a las de nuestra ciudad. Londres o la Alsacia, por ejemplo, son dos destinos estrella durante estas fechas. No obstante, existen otros como Bergen que aunque no tienen tanta fama, también son todo un acierto.

Para empezar, debes saber que Bergen es una ciudad situada en la costa suroeste de Noruega. A su alrededor, las montañas y los fiordos protagonizan paisajes increíbles en cualquier época del año. De hecho, a Bergen se le ha colocado la etiqueta de 'puerta de entrada a los fiordos noruegos' y en su puerto hacen escala muchos cruceros cargados de turistas dispuestos a descubrirlos.

Así, si decides visitar Bergen durante la Navidad debes tener esto claro: podrás disfrutar al máximo de la naturaleza que rodea a la que es la segunda ciudad más grande de Noruega. Sin ir más lejos, allí se encuentra el fiordo de Sogne, el más largo y profundo que hay en todo el país. Pero esto no es lo único que podrás disfrutar en Bergen en la época más mágica del año; de ser así, no lo habríamos elegido como destino imperdible durante la Navidad.

Mercado de Navidad en Bergen | Imagen de Robin Strand, cortesía de Visit Bergen y Visit Norway (Turismo de Bergen y Turismo de Noruega)

Si hemos decidido recomendarte Bergen es porque se viste de gala durante el mes de diciembre. Uno de sus principales atractivos durante estas semanas es el mercadillo navideño Julemarked, que cada año se instala en la Festplassen de la ciudad, justo al lado de un estanque. Además de casetas en las que venden comida o artesanías, cuenta con una noria enorme, un precioso carrusel y un montón de árboles de Navidad.

Además de este mercadillo, también es de visita obligatoria la Julehuset: una tienda navideña que, aunque abre todo el año, resulta mucho más apetecible cuando llega el frío y se respira la magia de la Navidad también en el resto de las calles. Está situada en el Bryggen, en el interior de una de las muchas casitas de madera pintadas de colores que hay en el puerto.

Ahora que hacemos mención al puerto, es momento de hablar del mercadillo navideño que colocan justo allí. De nuevo, está formado por puestecitos de madera en los que comprar adornos para el árbol o para casa, así como por food trucks en las que pedir algo de comida para tomar allí o para llevar.

Navidad en Bryggen, Bergen | Imagen de Thomas Krohn Dalen, cortesía de Visit Norway (Turismo de Noruega)

Para terminar, hemos guardado lo que consideramos que es el principal atractivo de Bergen durante la Navidad. Algo que hace de este rincón noruego un destino único en estas fechas: la ciudad de galletas de jengibre de mayores dimensiones de todo el planeta. Cada año, los vecinos de la ciudad hornean sus propias galletas en casa y les dan forma de edificio, casas o coches. Después, las donan para formar entre todos la Pepperkakebyen, una ciudad hecha de galletas de jengibre sin igual.