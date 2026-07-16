10 cosas imprescindibles que tienes que llevar a la playa este verano: la última muchos la olvidan

Preparar la bolsa de playa puede parecer una tarea sencilla, pero cada verano hay objetos que terminan olvidándose en casa y que echamos de menos nada más extender la toalla sobre la arena. Desde proteger la piel hasta hacer más cómoda la jornada, hay una serie de básicos que conviene llevar siempre contigo.

Estos son algunos de los imprescindibles para disfrutar de un día de playa sin preocupaciones.

Protector solar

Es, probablemente, el elemento más importante. Aplicarlo antes de la exposición al sol y renovarlo cada dos horas, especialmente después de bañarte, es fundamental para proteger la piel de la radiación ultravioleta y prevenir quemaduras.

Chica dándose crema en la playa | iStock

No olvides prestar especial atención a zonas como la cara, las orejas, los labios o el empeine de los pies, que suelen quedar expuestas durante horas.

Agua y algo para picar

Las altas temperaturas hacen que el cuerpo pierda líquidos con facilidad. Llevar una botella de agua reutilizable y mantener una buena hidratación durante toda la jornada es imprescindible.

Nevera para la playa | iStock

También es buena idea incluir fruta fresca, frutos secos o algún tentempié ligero para recuperar energía sin necesidad de abandonar la playa.

Sombrilla o refugio solar

Aunque muchas personas buscan un buen sitio bajo el sol, disponer de una zona de sombra es fundamental para descansar y protegerse durante las horas centrales del día.

Sombrilla en una playa | iStock

Una sombrilla resistente al viento o una pequeña tienda de playa pueden marcar la diferencia en los días más calurosos.

Toalla y ropa de cambio

Personas disfrutando de la playa | iStock

Una toalla amplia y de secado rápido siempre resulta más práctica que las tradicionales. Además, llevar una muda seca hará mucho más cómodo el regreso a casa, especialmente si todavía queda tiempo para hacer alguna parada antes.

Un buen libro

La playa también es uno de los mejores lugares para desconectar del ritmo diario, y pocas cosas acompañan mejor ese momento que un buen libro.

Pero sabemos que a veces elegir qué libros meter en la maleta o cargar con varios ejemplares en papel puede ser un problema. Por eso te recomendamos llevar un eReader como el Kobo Libra Colour, que permite llevar una biblioteca entera en un dispositivo compacto y ligero.

Mujer metiendo al bolso el Kobo Libra Colour | Kobo Libra Colour

Su pantalla a color de 7 pulgadas está diseñada para leer cómodamente incluso a plena luz del sol, cuenta con botones físicos y pantalla táctil para pasar las páginas con facilidad y, lo más importante para un día de playa o piscina, es resistente al agua. Además, permite tomar notas y subrayar y con la suscripción Kobo Plus tendrás miles de eBooks y audiolibros a tu disposición.

Gafas de sol y gorra

Chicas jóvenes de viaje en la playa | iStock

Proteger los ojos y la cabeza es tan importante como cuidar la piel. Unas gafas de sol con protección UV homologada y una gorra o sombrero ayudarán a reducir la exposición directa al sol y harán mucho más agradable la estancia en la playa.

Bolsa impermeable para el móvil y los objetos de valor

Arena, agua y teléfonos móviles no suelen llevarse bien. Una funda impermeable protegerá el dispositivo y también servirá para guardar las llaves, la cartera o la documentación mientras te das un baño.

Una bolsa para recoger tus residuos

Disfrutar de la playa también implica cuidarla. Llevar una pequeña bolsa para guardar envases, restos de comida o cualquier otro residuo permitirá dejar el entorno tal y como lo encontraste y contribuirá a conservar estos espacios naturales.

Un pequeño botiquín

Tiritas, desinfectante, una crema para después del sol o algún medicamento básico apenas ocupan espacio y pueden resultar muy útiles ante pequeños cortes, rozaduras o molestias durante el día.

Cargador portátil (power bank)

El móvil se ha convertido en un imprescindible en cualquier escapada a la playa: sirve para hacer fotos, consultar el tiempo, escuchar música o incluso pagar en algunos chiringuitos. Sin embargo, el sol y el uso continuado hacen que la batería se agote mucho más rápido. Llevar un power bank cargado te evitará quedarte sin batería cuando más la necesites y apenas ocupa espacio en la bolsa.