Este puente esconde la foto más bonita de Gante y pocos viajeros saben dónde está

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bélgica, concretamente hasta la preciosa y espectacular ciudad de Gante. Allí podemos toparnos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo es, precisamente, el Puente de San Miguel de Gante.

Se trata de un puente de arco de piedra situado en el centro de la mencionada ciudad, sobre el río Lys. El que conocemos en la actualidad fue construido entre 1905 y 1909 por el arquitecto Louis Cloquet. No podemos dejar de mencionar que este Puente de San Miguel forma parte de la calle Sint-Michielshelling y, desde ese mismo punto, se tiene una vista de ensueño de las tres torres de Gante. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de la Iglesia de San Nicolás, la Catedral de San Bavón y el Campanario de Gante. En 1983, el Puente fue protegido como monumento.

¿Por qué el Puente de San Miguel se ha convertido en la gran joya de Gante?

Si estás pensando en viajar a esta ciudad belga, debes tener en cuenta que este Puente es capaz de regalarte un momento verdaderamente único. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que puedes presenciar, en primera persona, un panorama de postal, sumado a las tres torres más icónicas de la ciudad.

Es decir, el Graslei y el Korenlei con la Antigua Lonja del Pescado, la Iglesia de San Miguel y el Castillo de los Condes de Flandes. Todo ello con las tres torres más famosas de Gante, en fila. Cabe destacar que este Puente de San Miguel es el único punto desde el que se puede encuadrarlas en una sola imagen. ¡Algo verdaderamente sorprendente y mágico!

Imagen tomada desde el Puente de San Miguel. Gante | Imagen de Fernando González Sanz, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, en la antigüedad, había un puente giratorio plano. Eso sí, a principios del siglo XX, fue sustituido por el actual, arqueado de piedra. En medio, sobre el arco central, podemos encontrarnos con una preciosa y curiosa farola, en la que aparece una imagen de bronce de San Miguel. Sin duda, uno de los escenarios favoritos por los turistas para fotografiarse en la ciudad de Gante.

Todo sobre el Ángel y el Dragón

Debemos tener en cuenta que el Puente de San Miguel es mucho más que un lugar idóneo para tomar fotografías en esta ciudad belga, puesto que también hace una clara referencia a una historia de la Biblia. Y es que, en una de las farolas de esta construcción, encontramos una estatua de bronce de San Miguel Arcángel con un dragón retorciéndose a sus pies.

Se trata de una de las partes más sorprendentes y emocionantes de la Biblia. Y todo porque explica cómo San Miguel decidió expulsar del cielo a un dragón cabalgado por una serie de espíritus malignos. Así pues, es más que evidente que el Puente de San Miguel de Gante no solamente se ha convertido en una de las grandes joyas de la ciudad, sino que también esconde símbolos verdaderamente impresionantes y espectaculares. ¡Un imprescindible si pones rumbo a esta ciudad belga!