El pueblo de Galicia que celebra una feria medieval este fin de semana que recrea un desembarco de 1147

En Viajestic nos encanta todo lo medieval y sabemos que hay planes que solo se pueden vivir una vez al año, y este es uno de ellos. Del viernes 17 al domingo 19 de julio, la villa marinera de Noia, en la ría de Muros e Noia (A Coruña), retrocede varios siglos de golpe para celebrar la XXVII edición de su Feira Medieval, una de las citas más esperadas y concurridas del verano gallego. Durante tres días, las calles y plazas de su casco histórico se convierten en un gran escenario de época con:

220 puestos

Música

Teatro de calle

Cetrería y más espectáculos

El mercado abre del viernes al domingo en horario de 11:00 a 00:00 horas. Cuenta con puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales gallegos repartidos por el centro histórico. A su alrededor, el programa no da tregua: pasacalles, actuaciones musicales, talleres en vivo, campamentos medievales y una amplia zona de juegos infantiles.

Los platos fuertes llegan con las exhibiciones de cetrería, que este año se trasladan a los jardines Felipe de Castro, un espacio adaptado para cuidar el bienestar de las aves, y con los torneos y justas medievales a caballo. Las noches suman conciertos en la Praza do Tapal y desfile de antorchas. Como novedad, esta edición cuenta con los Abandeirados da Toscana, un grupo especializado en exhibiciones de banderas históricas que actuará a lo largo del fin de semana.

El momento más emblemático de la feria es la recreación del desembarco de 1147, un episodio ligado a la tradición jacobea de la villa. Aquel año, varias embarcaciones británicas encabezadas por el monje Arnulfo arribaron al puerto noiés antes de continuar su peregrinación hacia Santiago de Compostela. El peirao do Marqués vuelve a ser el escenario de la llegada de las naves, en una representación que mezcla divulgación histórica y espectáculo y que se completa con otras escenas inspiradas en leyendas y personajes de la Noia medieval.

Qué ver en Noia

Pueblo de Noia, en Galicia | iStock

La feria es la excusa perfecta para descubrir una de las villas medievales con más encanto de Galicia. Situada en la desembocadura del río Tambre, Noia llegó a ser en la Edad Media uno de los puertos más importantes de Galicia y una de las principales puertas de entrada de peregrinos hacia Compostela,

La visita empieza en la iglesia gótica de San Martiño, famosa por su gran rosetón y por la leyenda que rodea a su torre inacabada. Muy cerca espera la iglesia de Santa María A Nova, sede del Museo das Laudas Gremiais, que custodia la mayor colección de lápidas gremiales medievales conservada en Europa. Para rematar, merece la pena pasear por la Alameda, acercarse al puente de Ponte Nafonso sobre el Tambre o visitar el Dolmen de Argalo, uno de los monumentos megalíticos más importantes de la zona. Y si el calor aprieta, las playas de la ría quedan a un paso.

Un mercado con 220 puestos, justas a caballo y un puerto que revive la llegada de los peregrinos de 1147: Noia tiene este fin de semana el viaje en el tiempo más completo del verano gallego.