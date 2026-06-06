Historia de la Catedral de Chiclayo y por qué se ha convertido en una de las grandes joyas de Perú

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Perú, concretamente hasta la ciudad de Chiclayo. Allí nos podemos topar con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Catedral de Chiclayo. También conocida como Santa María Catedral, se trata de una edificación religiosa católica del siglo XX situada en la plaza principal de la ciudad peruana. Cuenta con un estilo neoclásico y fue el reemplazo, como iglesia principal diocesana de la ciudad, de la Iglesia Matriz de Nuestra Señora Santa María de los Valles de Chiclayo que fue erigida en el siglo XVI y demolida en 1961.

Catedral de Chiclayo, a través de su historia y sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el diseño data del año 1869, aunque su construcción se reinició en 1928 cuando, por falta de fondos y luego por la gestión de las autoridades locales ante el Congreso de la República, se optó por asignar una partida económica a la obra. Gracias a este paso, se pudo reanudar a mediados de febrero de 1928 y culminó en 1939.

Si nos centramos en lo arquitectónico, este templo corresponde al estilo neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad, así como por las líneas rectas que predominan sobre las curvas, las formas simétricas y sencillas e, incluso, por su notable sobriedad decorativa, entre otras tantas cuestiones. En cuanto a la portada, es de dos cuerpos y está perfectamente sostenido el primero por dos columnas dóricas que se anteponen a los tres arcos de entrada. En cuanto al segundo, cuenta con capiteles corintios en cuyos intercolumnios se aprecian balcones o, incluso, miradores.

No podemos dejar de mencionar que, a ambos lados de la fachada, destacan campanarios que están perfectamente rematados con cupulillas. Pero no todo queda ahí, puesto que cuenta con cuatro campanas, que reciben el nombre de “Ave María”, “Mater Dei”, “Asumpta” y “Gratia Plena”. Todas ellas fueron trasladadas hasta el Puerto de Pimentel desde Alemania y, luego, transportadas en el tren de Pomalca. Es más, desde la estación del tren en la calle Colón hasta la Catedral, fueron llevadas en una plataforma arrastrada por un camión. ¡Muy curioso!

Catedral de Chiclayo | Imagen de Marco Chuica Rodríguez, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En cuanto al interior, que es de tres cuerpos, destacan especialmente la talla del Cristo Pobre y los vitrales confeccionados en Lima que corresponden a escenas marianas extraídas del catecismo. Hasta hace relativamente poco, podíamos encontrar la imagen del Señor de los Milagros que fue donada por la señora Carmela Delgado de Aspíllaga en 1917 y pintada por Guillermo Samanez a finales del siglo XIX. Cabe destacar que el altar fue colocado por Monseñor Luis Sánchez Moreno. Además, también encontramos la imagen de Santa María de los Valles de Chiclayo, en cuyo honor se estableció Chiclayo a la llegada de los Padres franciscanos en el siglo XVI.

Es importante tener en cuenta que en los años 2002 y 2013 se llevaron a cabo intensas restauraciones, así como un proceso de conservación integral de los pisos en atrios, techos, cúpulas, cornisas exteriores y campanarios de la edificación. Un proyecto llevado a cabo por Mario Alfredo Seclén Rivadeneira, reconocido arquitecto chilayano, y Jorge Cosmópolis Bullón.